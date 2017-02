Koppel eet romantisch Valentijnsdiner op metroperron

Valentijnsdag is hier al even voorbij, maar de romantische verhalen blijven binnenstromen. Overal ter wereld verrassen mannen en vrouwen de liefdes van hun leven met bijzondere cadeau's of leuke dates. Zo ook deze man uit New York.

De grauwe metrostations in de stad zijn niet altijd de meest romantische plek om rond te hangen. Wel op deze Valentijnsdag. Mohammad Choudry verraste zijn vrouw met een speciaal Valentijnsdiner. Inclusief hartvormige ballonnen.



Na negen jaar samen zijn, wist hij zijn vrouw nog steeds te verrassen met zijn bijzondere plek voor hun valentijnsdate.

Trots

Terwijl een hoop forenzen kwamen en gingen, zat het koppel heerlijk te eten op het metroperron in The Bronx, terwijl er live muziek op de achtergrond klonk. De muziek had Choudry zelf geregeld.



„Ze vindt Union Square fantastisch”, vertelt hij aan News 4 New York. „Dit leek me de ideale locatie voor een snel maar feestelijke Valentijnsdate.” Zijn vrouw is verrast: „Hij heeft nog nooit zoiets gedaan, ik ben trots op hem!”