Ziek jochie krijgt honderden koeienknuffels

De kleine Ryan Wirtjes is flink ziek. De 9-jarige knul heeft een zeldzame ziekte die hem een hoop lichamelijke ongemakken en veel gesleep naar het ziekenhuis bezorgt. Zijn moeder wilde daarom iets voor hem doen. Ze besloot Ryans lievelingsdieren te verzamelen: knuffelkoeien.

Moeder Joanne deed een oproep om vanuit de hele wereld knuffelkoeien te krijgen. Ryan voelde zich verdrietig en eenzaam, met de knuffels hoopte ze hem op te vrolijken. De oproep kreeg flink wat gehoor: vanuit de hele wereld werden de knuffeldieren naar Wisconsin gestuurd.

Zeldzame aandoening

Ryan heeft een zeldzame mitochondriale aandoening, waardoor hij een hoop medische klachten heeft. Het zorgt voor problemen in zijn cellen, die kunnen niet alle stoffen goed verwerken. Er stapelt vloeistof op in zijn brein, wat zorgt voor overgeven en problemen in zijn dikke darm. Ook heeft de kleine man altijd pijn. Toen hij een paar jaar terug een knuffelkoe kreeg van de stichting Make A Wish, was hij een stuk vrolijker.



Nu wordt het knulletje wereldwijd opgevrolijkt, hij heeft al honderden knuffelkoeien en stieren gekregen. Ook pantoffels, dekens, sokken en T-shirts liggen geregeld op de deurmat. „Ryan is zo gelukkig”, vertelt moeder Joanne aan TODAY. „Hij is gek op deze koeien. Hij geeft ze namen en is op zoek naar een manier om de namen niet te vergeten of door elkaar te halen.”

Bemoedigende woorden

Niet alleen de koeien vrolijken Ryan op, vooral de bemoedigende briefjes die bij de cadeaus zitten doen Ryan goed. „De ene gulle gever vertelt waar hij zelf mee zat en moedigt Ryan daarmee aan om door te zetten, de ander heeft het over de gedeelde liefde voor koeien. Weer anderen vragen wat ze nog meer kunnen doen om te helpen.” Ryan en zijn moeder zijn zelfs uitgenodigd op een boerderij om een echte koe te komen bekijken.