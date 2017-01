Twitterstrijd tussen zoo's over schattige dieren

Knuffelende otters, donzige panda's, babycheetah's en apen met grote ogen waar bijna iedereen van smelt. Op Twitter is een strijd gaande tussen dierentuinen over wie de schattigste dieren heeft. De hashtag #cuteanimaltweetoff is al enige tijd trending.

Lees ook: Ouwehands Dierenpark krijgt pandaverblijf

Zo postte de Smithsonian National Zoo in Washington vorige week een foto van een jong zeehondje op Twitter. Het Virginia Aquarium reageerde daar vervolgens op met een jonge otter en een zeearend. Het Smithsonian antwoordde met een jong aapje, waarna het Aquarium weer terugsloeg met een mini-schildpadje. Zo werd de schattigheidsbattle geboren.