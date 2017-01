Stel ondanks racisme al ruim 70 jaar samen

De 97-jarige Trudy en de 96-jarige Barclay Patoir veroverden woensdag de harten van duizenden mensen. De twee ontmoetten elkaar in een fabriek die Lancasterbommen maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog en kregen ontelbare keren te maken met racisme. Toch zijn ze al 73 jaar samen en gelukkig, blijkt uit een interview met BBC.

Broodjes & thee

Barclay was ten tijde van hun ontmoeting in 1944 ingenieur in Brits-Guinea en werd aan het werk gezet in een fabriek in Speke, Merseyside. Trudy werd zijn assistent voor de productielijn. „Hij maakte broodjes voor me en bracht me thee”, zegt Trudy tegen BBC. Ze lijkt op de beelden na al die jaren nog steeds verliefd op ‘haar’ Barclay.

Het stel had het vroeger dikwijls moeilijk, omdat mensen het niet wilden accepteren dat een donkere man met een lichte vrouw ging. „Ik had nooit rust”, vertelt Trudy. „De mensen waren maar aan het roddelen. Maar het kon me niks schelen.”

‘Nooit meer terug’

Ook de ouders van Trudy wilden de relatie van de twee niet accepteren. „Mijn moeder zei me dat als ik met hem zou trouwen, ik nooit meer terug hoefde te komen.” Ondanks dat ook de vakbond zich hevig verzette, trouwden de twee uiteindelijk en verhuisden ze naar een huis in Manchester. Daar wonen ze nu nog steeds en ze zijn nog altijd dolgelukkig.

De twee kregen samen twee dochters, drie kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Het geheim van hun huwelijk? „Als hij een avond uit mocht, mocht ik dat ook. Hij moest dan op de kinderen passen”, zegt Trudy. „En je moet altijd eerlijk zijn”, vult Barclay aan. „Dat is denk ik het allerbelangrijkste.”