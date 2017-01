Starbucks-medewerker maakt stotteraar belachelijk

Richard Procter uit het Britse Kent heeft een spraakgebrek en heeft daardoor soms moeite met het uitspreken van woorden. Dat is op zichzelf al vervelend genoeg, maar dat hij daardoor wordt bespot geeft hem een nog naarder gevoel. Toen hij koffie ging halen bij Starbucks was het weer raak.

Richard was vorige week vrijdag bij de Starbucks in Kent. Bij de koffiezaak is het gebruikelijk dat de naam van de klant op de beker wordt geschreven, zo gebeurde dat ook bij Richard. Hij stotterde echter bij het zeggen van zijn naam en de medewerker leek het een goed idee om daar een grapje over te maken. ‘RRR….ichard’ werd er op de beker geschreven.

Zelf kon Procter er helemaal niet om lachen. Sterker nog, hij overweegt zelfs juridische stappen te ondernemen. Inmiddels heeft een Britse liefdadigheidsinstelling, die mensen met een beperking helpt, zich al gemeld om Richard te helpen. Volgens hen zou de ‘grap’ inbreuk op het recht van gelijke behandeling zijn.

Niet uniek

Volgens Richard is het niet uniek dat hij wordt bespot om zijn spraakgebrek. „Het gebeurt vaker. Op de een of andere manier denken sommige mensen dat dat acceptabel gedrag is. Dit keer kon ik er wat mee doen omdat ik het bewijs letterlijk in mijn handen kreeg gedrukt'', vertelt hij aan Daily Star.

Starbucks heeft inmiddels haar excuses aangeboden en zegt het incident te onderzoeken. „Dergelijk gedrag is onacceptabel. Wij streven ernaar om een warme en gastvrije omgeving te bieden aan al onze klanten’’, aldus een woordvoerder van Starbucks. „Wij hebben contact opgenomen met de klant om onze verontschuldigingen aan te bieden. De medewerker is tot nader order geschorst.’’