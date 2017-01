No Pants Subway Ride: 16e keer zonder broek in metro

Kou of geen kou, zondag stappen er in verschillende steden wereldwijd mensen zónder broek de metro in. ‘No Pants Subway Ride’ wordt namelijk voor de zestiende keer georganiseerd.

De traditie begon op 5 januari 2002: zeven gasten van Improv Everywhere - een comediangroep uit New York - namen in hun ondergoed de metro. Daarbij deden zij alsof ze elkaar niet kenden. Wanneer hen iets werd gevraagd door andere passagiers, zeiden ze dat ze hun broek waren ‘vergeten’.

Omdat de grappenmakers het zó leuk vonden om te doen, werd besloten om jaarlijks de No Pants Subway Ride te organiseren. Het werd een groot succes: er kwam steeds meer aandacht voor in de media en er deden steeds meer mensen, op verschillende plekken in de wereld, mee. Alleen al in New York ligt het aantal deelnemers de laatste jaren rond de 4000.

Nederland

Kan jij deze onderbroekenlol wel waarderen en wil je in Nederland mee doen? Helaas, dan zul je nog een jaar moeten wachten. Het lijkt erop dat de laatste No Pants Subway Ride in 2015 werd georganiseerd in ons land. Wees niet getreurd: wie in 2018 mee wil doen, hoeft alleen een Facebook-evenement aan te maken en zich aan te melden bij Improv Everywhere. En dan moet je je omgeving nog zo gek krijgen om mee te doen natuurlijk, gelukkig heb je daar dan nog een jaar voor.