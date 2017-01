Moeder en dochter genezen zelfde dag van kanker

Een moeder en haar 13-jarige dochter vieren allebei dat ze zijn genezen van kanker, nadat zij op dezelfde dag de allerlaatste behandeling hebben gekregen.

Lees ook: Moeder laat ongeboren baby leven om bijzondere reden

Daily Mail vertelt het verhaal van de 13-jarige Ruby Connar, uit het Engelse Exeter, die vijf jaar geleden de diagnose acute leukemie kreeg. Terwijl zij chemotherapie moest ondergaan, werd er bij haar 48-jarige moeder Josie een kwaadaardige tumor op haar borst gevonden.

Bizar toeval

Op de dag dat Ruby haar allerlaatste chemobehandeling kreeg, kreeg Josie een borstamputatie. Voor beiden was het de laatste behandeling die zij moesten ondergaan, om van de kanker te genezen. „Een bizar toeval", noemt Josie het.

Het duo is nog nooit zo close geweest. Ruby is sinds november kankervrij verklaard. Josie is officieel nog steeds in remissie, maar heeft sinds de laatste behandeling geen klachten meer gehad.

Dichterbij elkaar

„Er is geen historie van kinderkanker of borstkanker in onze familie, dus het was een ontzettende nare speling van het lot", vertelt Josie tegen Daily Mail. „Het was verschrikkelijk op sommige momenten, helemaal toen ons werd verteld dat het Ruby's laatste Kerst zou worden toen zij net haar diagnose kreeg."



„De kanker heeft er echter voor gezorgd dat wij, inclusief mijn volwassen zoon Jack, een unieke band hebben als gezin", vervolgt Josie. ,,We zijn nu closer dan ooit. We hebben eigenlijk nooit ruzie, vieren iedere dag en waarderen alles wat we hebben. Wat wij hebben doorgemaakt heeft ons alleen maar dichterbij elkaar gebracht."