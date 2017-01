Lief! Babyneushoorn ziet voor het eerst sneeuw

In Nederland laat de sneeuw nog even op zich wachten, meer dan een klein laagje sneeuw in Limburg zijn we deze winter nog niet tegen gekomen. Terwijl sneeuw juist zo leuk kan zijn. Daar kwam ook een ontzettend lieve babyneushoorn achter.

Een kleine neushoorn in de Blank Park Zoo in Des Moins in de Amerikaanse staat Iowa, maakt een hoop sneeuwgebrek in Nederland goed. Het kleine dier kreeg namelijk van zijn verzorgers verse sneeuw in zijn hok. Samen met zijn moeder ontdekt hij de koude substantie. Je gaat het witte winterspul er gelijk nog meer van waarderen!