Foto's: Moeder maakt wereldreis met 5-jarige dochter

Toen de beste vriendin van de Australische Evie Farrels op 42-jarige leeftijd overleed was dat voor haar een wake-upcall. Het leven was te kort om alleen maar te werken, zo constateerde ze. Ze pakte daarom haar koffers en vertrok samen met haar 5-jarige dochtertje Emily voor een wereldreis.

Lees ook: Baas geeft 800 mensen cruisereis als kerstcadeau

Evie werkte volgens HLN als diplomatiek consultant in Sydney toen haar beste vriendin jong overleed aan kanker. Ze begon na te denken over haar leven en kwam tot de conclusie dat ze het over een andere boeg moest gooien. Ze besloot de 20.000 euro die ze had gespaard voor een nieuwe keuken te gebruiken voor het maken van een wereldreis. Dat ze een 5-jarig dochtertje had, hield haar niet tegen, ze gingen gewoon samen op reis.

Inmiddels zijn moeder en dochter alweer meer dan een jaar onderweg. Ze hebben al dertien landen bezocht, waaronder Indonesië, Thailand, Frankrijk en Groot-Brittannië. „Het verlies van mijn vriendin was een keerpunt. Het was een herinnering dat je moet genieten van het leven, dat er meer is dan geld verdienen.’’ Foto's van de reis deelt Evie op haar Instagram-account met bijna 50.000 volgers.

Evie heeft nog geen genoeg van het reizen. „Ondertussen hebben we al meer dan een heel jaar gereisd, en geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om terug naar mijn vroegere leventje te gaan.’’