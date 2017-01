Droom jochie komt uit dankzij paleiswacht in Londen

Sommige kleine kinderen hebben grote dromen. Al van kleins af aan weten ze precies wat ze willen worden en daar kan heel veel om draaien. De kleine Marshall weet al een tijdje dat hij maar één ding wil worden: soldaat bij Windsor Castle in Engeland.

Wie een beetje interesse heeft in Engeland, heeft ongetwijfeld gehoord van de wisseling van de wacht. Elke dag wordt er in de zomermaanden een hele ceremonie gehouden waarin de zo stilstaande soldaten die de wacht houden bij het kasteel, afgelost worden door collega's. Dat gebeurt ook bij Windsor Castle.

Idolen

Marshall is nogal fan van de wisseling van de wacht en vooral van de bijbehorende soldaten. Hij kleedt zich graag als zijn idolen. Voor zijn vierde verjaardag, besloten zijn ouders hem mee te nemen naar de wisseling van de wacht van Windsor Castle.



Daar stond hem nog een veel grotere verrassing te wachten dan alleen het aanschouwen van zijn grote helden. Eén van de mannen neemt namelijk de moeite om toch nog even terug te marcheren, Marshall te salueren en met hem om de foto te gaan. Marshall salueert uiteraard hartstochtig mee.

Rondleiding

Zijn moeder laat op Facebook weten dat hij daarna ook nog is uitgenodigd voor een privérondleiding in het kasteel. Een mooier verjaardagscadeau kan de kleine Marshall bijna niet wensen. En kon hij ook nog mooi even oefenen voor zijn toekomstige baan.