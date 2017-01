105-jarige man breekt fietsrecord

Dat je nooit te oud bent om een record te breken, bewijst de 105-jarige Robert Marchaud. Woensdag verraste de Fransman velen door 22,5 kilometer te fietsen in een uur tijd: een recordafstand in de categorie van 105 jaar en ouder.

In 2014 wist de eeuweling een nog grotere afstand af te leggen in 60 minuten tijd, namelijk 26,9 kilometer. Hij had dat record woensdag met zijn rit op de wielerbaan National de Saint-Quentin-en-Yvelines, net buiten Parijs, graag verbroken. Dat is niet gelukt, maar in de categorie waar hij dankzij zijn hoge leeftijd nu in valt, schreef hij alsnog een record op zijn naam. „Ik zag het teken dat de laatste tien minuten waren in gegaan niet, anders had ik harder kunnen gaan”, aldus Marchand tegenover BFMTV.

Uitzonderlijk hart

De beste man is slechts anderhalve meter lang en weegt 50 kilogram, maar compenseert dat met zijn sterke fysiek. „Hij is klein, maar heeft een groot hart”, vertelt fysioloog Veronique Billat aan CNN Sport. „Zijn maximale zuurstofopnamevermogen is gelijk aan dat van een man die twee keer zo jongs is en niet sport.” Dat zou komen door het uitzonderlijk goed werkende hart van Marchand.

De sportieveling woont alleen in een studio in Parijs, maar zijn leven wordt volgens Billat gekenmerkt door optimisme, lachen en veel vrienden. Samen met haar team bestudeert de professor de pogingen van Marchand sinds zijn 100e verjaardag.

Tot zijn 22e was Marchand een fervente wielrenner. Hij stopte omdat zijn coach zei dat hij nooit iets zou winnen vanwege zijn kleine postuur. Hoewel hij een actief leven bleef houden - hij werkte onder andere als brandweerman, tuinman en houthakker - pakte hij het fietsen pas weer op toen hij de leeftijd van 75 jaar bereikte.

De sleutel tot succes

De 105-jarige begint zijn dag - élke dag! - met gymnastiekoefeningen en een stukje fietsen op zijn hometrainer. Vervolgens ontbijt hij met yoghurt met een banaan en aardbeien en een kopje groene thee met suiker. Hij slaat de krant geen dag over, hij is namelijk dol op politiek en verslindt boeken over sport en voeding. Ook brengt hij dagelijks een bezoek aan de markt om de groenten te kopen waarmee hij zijn lunch klaar maakt. Eén keer per week mag hij van zichzelf een glas rode wijn.

Volgens Billat heeft hij zijn succes echter vooral te danken aan het feit dat hij niet eenzaam is. Vier keer per week fietst hij een uur buiten met vrienden.

De Fransman bleef zelf redelijk nuchter onder zijn recordpoging. „Ik ben hier niet om een record te verbreken. Ik doe dit om te bewijzen dat je ook op 105-jarige leeftijd nog steeds kan fietsen”, zei hij voordat hij op zijn fiets stapte. Dat is in elk geval gelukt, chapeau!