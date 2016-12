Tweelingzussen bevallen nog geen dag na elkaar

Een bijzonder verhaal uit Engeland. Een 28-jarige tweeling viert daar bijna tegelijkertijd de geboorte van hun baby’s.

Kelly Ackrill en Ashleigh Davidson komen uit Ivybridge, Engeland en kwamen bijna tegelijk achter hun zwangerschap. Beiden waren uitgerekend in januari, maar met twee weken verschil. Echter, toen Kelly’s weeën begonnen, startten gek genoeg ook die van Ashleigh. Vlak na elkaar werden hun baby’s River en Louella geboren: de een op kerstavond, de ander op eerste kerstdag.

„We zijn ontzettend close en brengen veel tijd met elkaar door, maar dit is ongelofelijk”, aldus Kelly tegen BBC. River werd geboren op 18.40 uur kerstavond. Louella kwam daar de volgende dag, om 16:00 uur achteraan.

Hoewel de zussen allebei kapsters zijn en er redelijk hetzelfde uitzien, hield daar tot voor kort alle vergelijking op. „We hebben nooit eerder zoiets meegemaakt, maar het voelt vreemd dat we zo dicht op elkaar zaten”, vervolgt Kelly. „Bij dertig weken ging ik naar het ziekenhuis omdat ik last had van krampen. Een paar dagen voordat ik het ziekenhuis in ging, stuurde Ashleigh mij berichten waarin ze vroeg of het goed met me ging omdat zij steeds pijn had. Ze was ervan overtuigd dat ze dezelfde weeën voelde die ik voelde.”

Niet veel later bevielen beiden vrouwen van hun kinderen. Kelly heeft nu drie zoontjes, en een dochter met haar man Aaron. Haar zus Ashleigh heeft nu twee dochters van haar man Tim. De twee vonden een paar dagen na elkaar uit dat ze zwanger waren en hadden volgens Kelly toch stiekem wel het idee dat ze dichterbij elkaar zouden bevallen dan gedacht. „Er is iets speciaals”, besluit Kelly.