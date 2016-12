Megahond Freddy officieel 's werelds grootste hond

Groot was 'ie al, de vier jaar oude hond Freddy, maar nu is hij ook officieel uitgeroepen tot de allergrootste hond ter wereld. De enorme viervoeter, van maar liefst een meter hoog, zal worden opgenomen in het Guinness Book of World Records.

Met die vermelding stoot Freddy, die eigendom is van de Britse taxichauffeur Claire Stoneman, Zeus van de troon: deze hond uit Amerika - die slechts een paar centimeter kleiner is - overleed in 2011.

Freddy's baasje had niet verwacht dat de hond zo groot zou worden. Als puppy was hij het kneusje van het nest, totdat hij een enorme groeispurt kreeg , vertelt Stoneman aan The Telegraph. „Na zijn geboorte was Freddy zeker de helft kleiner dan zijn zusje Fleur, die ook nog steeds bij ons woont.”

Claire en haar partner hebben geen kinderen, vertelt ze. „Freddy en Fleur zijn onze pluizige baby's. Met deze joekels in huis, zouden we ook geen tijd hebben voor een gezin. We zijn de hele dag met die twee bezig.”

Freddy sloopte in zijn korte leven maar liefst 26 bankstellen, waarvan 14 stuks in het eerste anderhalf jaar. Inmiddels is de hond rustiger geworden. „Freddy weet eindelijk dat banken niet zijn bedoeld om op te eten en kapot te knagen, maar om op te relaxen.”

De hond is altijd hongerig. Freddy eet per dag: 1 kilo gemengd vlees, 250 gram steak, 300 gram lever, soms een gebraden kip en zijn lievelingsmaaltje: toast met pindakaas. Niet alleen het voeren van de enorme hond, maar ook het uitlaten is een tijdrovende klus volgens Stoneman. Dat komt vooral door alle mensen die Freddy willen aaien of met hem op de foto willen. „Als we langs een weg wandelen, trappen automobilisten meestal gelijk op de rem om hem te zien.”