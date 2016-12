Filmliefhebbende vader bouwt bioscoop in achtertuin

Een beetje filmliefhebber investeert thuis waar mogelijk in een mooie tv. Maar als je een enorme filmfanaat bent, moet je misschien toch groter denken. Dat deed ook bioscoopfan Anderson Jones. Hij bouwde een heuse bioscoop in zijn eigen achtertuin.

Anderson bouwde dan wel een extra unieke bioscoop in de achtertuin. Hij bouwde een retro bioscoop na, een zogenoemde ABC Bioscoop. Van top tot teen is de bioscoop hetzelfde als de oude bioscopen die bij veel mensen nog nostalgie oproepen.

Fan

„Mijn oma was ouvreuse”, vertelt Anderson aan Daily Mail. Een ouvreuse is iemand die de plekken aanwijst in de bioscoop. „Ik ben al zolang als ik me kan herinneren fan van de bioscoop. Op school zei ik altijd al dat ik er ooit eentje in mijn tuin zou bouwen. Niemand geloofde me.”



De 38-jarige Anderson is buschauffeur. Hij spaarde in 4,5 ruim 70,000 pond bij elkaar, ruim 80,000 euro. Daarmee bouwde hij de bioscoop waar 34 mensen in kunnen plaatsnemen. Van de deurknoppen tot de pluche stoelen, zo goed als alles is origineel. Alleen het tapijt kon Anderson nergens origineel vinden. Dat heeft hij na laten weven.

Uniform

Om het af te maken, kocht hij voor zijn vrouw een uniform waarmee ze helemaal in de bioscoop past. De 47-jarige Jane is gelukkig flink trots op haar echtgenoot, waarmee ze al 17 jaar samen is. „Hij heeft het fantastisch gedaan. Ik vind het fantastisch om hier te zijn!”



De ABC Cinema's zijn al aardig oud, in 1927 opende de eerste vestiging. Er zijn ruim 400 theaters, maar sinds de grote bioscoopketens moeten steeds meer van de kleine bioscopen moesten sluiten.