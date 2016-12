Duizenden op feestje Mexicaans meisje na viral video

Een meisje in Mexico heeft haar vijftiende verjaardag op wel heel bijzondere wijze gevierd. Duizenden mensen kwamen op de verjaardag van Rubi Ibarra Garcia af, nadat een openbare uitnodiging van haar ouders viral ging op social media.

Groot feest

De vijftiende verjaardag van een meisje is in Mexico iets speciaals. Tijdens ‘la quinceañera’ wordt het meisje namelijk een vrouw. Dat wordt daarom vaak groots gevierd. De jarige jet gaat meestal gekleed in pofjurkjes, tiara's en make-up en wanen zich op deze dag een ‘koningin’.

De ouders van Rubi, Crescencio Ibarra en Anaelda Garcia, maakten een klassieke fout: ze plaatsen een videoboodschap op social media waarin ze mensen wilden uitnodigen naar de verjaardag van Rubi te komen. Ze vergaten dit echter in de privésfeer te houden. De video was voor iedereen zichtbaar en de boodschap dat ‘iedereen welkom’ was, was niet aan dovemansoren gericht. De boodschap ging al snel viral en zo’n 1,2 miljoen mensen gaven aan bij het feestje in Villa Guadalupe aanwezig te zijn.

Project X

Daarmee vertoont het veel gelijkenissen met Project X in het Groningse Haren. In 2012 ging een uitnodiging van de 16-jarige Merthe viral op Facebook, nadat ook zij vergat aan te geven dat het om een privé-uitnodiging ging. Duizenden trokken naar Haren, waar chaos en rellen het gevolg waren.

Tot rellen kwam het in Mexico gelukkig niet. Maandag stonden tientallen tentjes en tafels gevuld met eten, speciaal voor een ieder die de moeite had genomen naar het verjaardagsfeest te komen.

Waarom deze video nu precies viral ging, blijft gissen. Feit is dat de video ruim 800.000 keer werd gedeeld. Hoewel de 1,3 miljoen bezoekers niet werd gehaald, kwamen wel degelijk duizenden mensen op het feestje af. Voor de 15-jarige Rubi in ieder geval een feest om nooit te vergeten.