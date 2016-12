Deze medailles zijn voor 'alledaagse' overwinningen

Normaal gesproken moet je flink wat presteren wil je een mooi lintje, een medaille of zelfs een beker in ontvangst nemen. Terwijl dingen die klein lijken soms ook een hele overwinning kunnen zijn. Daarom bedacht kunstenaar Emily McDowell een serie medailles om die aan jezelf of een ander uit te kunnen reiken.

Emily ontwierp een reeks medailles die je belonen voor de kleinste overwinningen. De ene is heel grappig, terwijl de andere juist weer een beetje emotioneel is. Het zijn medailles om je te belonen voor je dagelijkse moed.

Aandacht

„Het viel me op dat we eigenlijk nooit de dagelijkse dingen vieren die vaak de grootste uitdagingen zijn”, zegt Emily tegen Mashable. „Dingen als over een rouwperiode heenkomen kosten heel veel energie en werk. Ik vind het cool als we dat ook aandacht geven.”



Op dit moment heeft ze 24 Engelstalige buttons die je aan jezelf of een ander kunt geven. De teksten variëren van 'Een racist ontvriend' tot 'Genoeg water gedronken' en 'Over een rouwperiode heen gekomen'. Emily hoopt mensen te feliciteren met prestaties die vaak onopgemerkt blijven.

Medailles

Emily is bekend van haar Empathy Cards, kaartjes waarmee je medeleven kunt tonen. „Tijdens het schrijven van de Empathy Cards, begon ik na te denken over de moeilijkste dingen in mijn leven. De medailles zijn allemaal gebaseerd op ervaringen waar heel veel mensen mee om moeten leren gaan.”



Het zijn niet de enige positieve producten die Emily ontwerpt. Naast leuke mokken en prints, heeft ze ook kaartjes waar je jezelf een diploma mee kunt geven voor iets wat klein lijkt maar voor jou groots is.