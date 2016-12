Dakloze die gevonden tas terugbracht wordt beloond

De dakloze Gary is de nieuwste held van Groot-Brittannië. De Engelsman vond een tas met daarin aankopen ter waarde van meer dan 200 euro en zorgde ervoor dat deze terugkwam bij de rechtmatige eigenaar. Die deelde het voorval op Facebook en sindsdien stromen de donaties voor Gary binnen en heeft hij meerdere banen aangeboden gekregen.

Lees ook: Zweedse toerist nodigt dakloze Schot uit voor kerst

Vlak voor kerst vond Gary de vergeten tas in een telefooncel in Liverpool. In de tas, die een man genaamd Lewis Roberts per ongeluk had laten liggen, zat onder meer een duur pak van Greenwoods Menswear. Gary besloot contact op te nemen met die winkel om zo de eigenaar van de door hem gevonden tas te kunnen opsporen. De winkel bracht Lewis het goede nieuws en bracht de twee mannen met elkaar in contact zodat Gary de tas persoonlijk aan Lewis kon overhandig.

Hartverwarmend Facebookbericht

Dankbaar als hij was, plaatste Lewis een bericht op Facebook met daarbij een foto van de dakloze man. Hij riep zijn vrienden op om de man aan het werk te helpen. „Deze man, Gary, vond mijn tas die ik had achtergelaten in Liverpool en nam contact op met de winkel om te zorgen dat ik de tas terug zou krijgen”, schrijft Lewis. „Hij is trouwens ook een kok, dus als iemand een baan voor hem weet. Ondanks dat hij dakloos is bracht hij mij mijn spullen terug, die hij ook makkelijk had kunnen verkopen.”

Gary vertelt aan The Mirror over de reden achter zijn goede daad. „Ik heb de tas terug gegeven omdat de eigenaar dat pak kocht met een reden - voor een bruiloft, een begrafenis of een feestje - en ik wilde het hem graag teruggeven. Ik weet dat ik het had kunnen verkopen, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik ben niet speciaal, maar heb gewoon gedaan wat juist was.”

Crowdfunding

Lewis' bericht werd op Facebook bijna 20.000 keer gedeeld. Ook werd er een crowdfundingsactie voor Gary gestart, waarmee al meer dan 3500 euro werd opgehaald.

„Mensen als Gary hebben een adempauze nodig”, zegt Galvin tegen The Mirror. Hij is een kok en heeft een huis en een baan nodig. Om dat voor elkaar te krijgen heeft hij nieuwe kleren nodig. Ik hoop dat we met zijn allen Gary kunnen sponsoren om hem weer op de been te krijgen.”