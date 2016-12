Buschauffeur geeft hartverwarmend cadeau aan jochie

De bestuurder van een schoolbus in Arizona heeft een klein, maar hartverwarmend kerstcadeautje aan een 23-maanden oud kindje waar hij een speciale band mee heeft, gegeven.

De bijna 2-jarige Ryker McFarland is zo ontzettend gek van bussen, dat hij en zijn moeder Jaclyn het zwaaien naar buschauffeur Scott Garner deel van hun ochtendritueel hebben gemaakt. Op 12 december gebeurde er echter iets onverwachts voor de kleine Ryker: Scott stapte uit zijn bus voor een verrassing voor het kleine jochie.

Klein kerstcadeautje

„In plaats van dat de bus voorbijreed, viel mij al op dat hij deze keer stopte”, vertelt Jaclyn aan ABC News. „Ik was in de war, dacht dat het wellicht om een nieuwe chauffeur ging die niet wist dat wij altijd gewoon even zwaaiden. Maar hij zei: „Het viel me op dat jullie hier iedere dag staan en ik wil hem graag een klein kerstcadeautje geven als dat oké is?” Het was zo onverwachts. Als ouder maakt dit enorm veel indruk op je.”

Lach in de ochtend

„Ik kon niet slapen die nacht daarvoor, dus ik stond op rond een uurtje of vier”, vertelt Scott. „Ik ging naar een 24-uurs Walmart, maar daar hadden ze geen bus. Bij Target vond ik één overgebleven speelgoedbus. Ik gaf hem die bus en zei hem: ,,Hey maaje. Ik zie je iedere dag hier en het zorgt voor een lach op mijn gezicht in de ochtend.”

Scott gaf het pakketje, waar ‘Aan een toekomstige buschauffeur, zalig kerstfeest!’ op geschreven stond, aan de kleine Ryker, die dolblij is met zijn nieuwe speelgoedbus. Schattig!