Amateur legt uniek plaatje vast: besneeuwde Sahara

Heel soms moet je om het perfecte plaatje te schieten gewoon op het goede moment op de goede plek zijn. Amateurfotograaf Karim Bouchetata was dit zeker. Hij legde een heel erg bijzonder tafereel vast: sneeuw in de grootste zandwoestijn op aarde.

Het is de eerste keer in bijna veertig jaar dat er sneeuw in de Sahara woestijn in Afrika ligt. Karim legde dit op maandag 19 december vast in het kleine stadje Ain Sefra, in het Noorden van de woestijn.

Op zijn foto zien we een dun laagje witte sneeuw boven op de oranje duinen. De fotograaf vertelde dat het daar ongeveer een dag heeft gelegen, voordat het weer smolt. De laatste keer dat hier sneeuw werd gezien, was in 1979. Toen legde een sneeuwstorm van een half uur het verkeer in de woestijn plat.

Karim vertelde Independent: „Iedereen was zo verbaasd om sneeuw te zien vallen in de woestijn, het was zo'n gekke gewaarwording. Het zag er fantastisch uit, hoe de sneeuw bleef liggen op het zand en het zorgde voor een prachtige set foto's.”

In deze woestijn is het gemiddeld zo'n 37 graden, maar er zijn tijdens de winter wel records gemeten van -10,2 graden celsius.