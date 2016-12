64 jaar getrouwd stel overlijdt hand in hand

Iedereen die het niet droog heeft kunnen houden tijdens The Notebook: pak de zakdoekjes er maar alvast weer bij. Het verhaal van Dolores en haar man Trent is The Notebook, maar dan in het echt. Dolores Winstead en haar man Trent waren namelijk 64 jaar getrouwd en zijn deze maand samen, hand in hand, overleden.

Dolores stond tijden aan het bed van haar 88-jarige man Trent. Hij lag in het ziekenhuis, omdat zijn nieren steeds minder goed werkten. Hij had al dagen niet gegeten en zijn bloeddruk werd steeds lager. De conditie van de man ging heel snel achteruit, toen de 83-jarige Dolores zelf ook ineens ziek werd.

Niet zonder hem

De vrouw fluisterde tegen haar dochter: „Ik weet niet wat ik zonder hem moet”, schrijft Independent. Dat is niet zo gek, want het stel uit Nashville was al 64 jaar bij elkaar. Ze hebben samen twee kinderen, drie kleinkinderen en acht achterkleinkinderen.

Het koppeltje begon in de jaren vijftig afspraakjes te plannen, maar toen werd Trent uitgezonden om mee te vechten in de oorlog in Korea. Maar wie dacht dat Trent zijn nieuwe liefde daar vergat heeft het mis. Hij schreef haar brieven, waarin hij beschreef hoe blij hij was als hij iets van haar hoorde.

Toen ze klaar waren voor de volgende stap, besloot Trent zijn Dolores ten huwelijk te vragen tijdens het tanden poetsen. Want hoe kon ze nee zeggen met een tandenborstel in haar mond? Hij had gelijk, de dame zei geen nee.

De twee waren complete tegenpolen. Zij was een beetje verlegen en hield van koken. Hij was heel erg open en hield van vissen. Na hun pensioen waren de twee altijd samen, thuis op de bank het nieuws aan het kijken of in de kerk. Volgens de familie hielden de twee nog altijd onvoorwaardelijk veel van elkaar.

Trent was een typische norse veteraan die niet in de dokter geloofde. Hij ging er nooit heen en het kwam altijd wel weer goed, dacht hij. Maar toen hij niet meer kon eten, heeft zijn dochter hem toch gedwongen naar het ziekenhuis te gaan. Al snel werden de nierfalen duidelijk en werd de man op een dialyse-apparaat aangesloten.

Ineens hoofdpijn

Deze dialyse vergde wel heel veel van zijn hart. Dolores, een gezonde vrouw voor haar leeftijd, stond haar man continu bij. Slechts een dag later had de vrouw ineens last van hoofdpijn en begon ze over te geven. De familie maakte zich zorgen toen ze de vrouw ineens in een ongewone houding zagen slapen.

Ze riepen het ziekenhuispersoneel erbij en Dolores werd direct naar de eerste hulp gebracht. Daar bleek dat ze een hersenbloeding heeft gehad en haar hersenactiviteit verdwenen was. De vrouw kreeg een eigen kamer in het ziekenhuis, waar ook zij aan allerlei apparatuur gebonden was.

'Word alsjeblieft wakker'

Toen de kinderen het nieuws aan Trent vertelden, kon hij het niet geloven. Eigenlijk snapte niemand er iets van. De zieke Trent werd in een rolstoel naar zijn vrouw gebracht en vroeg huilend aan god of hij zijn vrouw alsjeblieft weer wakker wilde maken. Hij wist niet met wie hij anders het nieuws moest kijken.

Die avond deed het ziekenhuis iets bijzonders: voor het eerst in de geschiedenis legden ze twee patiënten samen op een kamer. Ze rolden de bedden van het getrouwde stel naast elkaar. Trent en Dolores zijn toen hand in hand in slaap gevallen, Dolores is nooit meer wakker geworden.

Roze kist

De familie, die ook nog in het ziekenhuis aanwezig was, had de zware taak Trent duidelijk te maken dat zijn vrouw was overleden. Zoon Eddie ging naar Trent toe en vertelde hem dat zijn geliefde Dolores er niet meer was, waarop de man antwoordde dat ze een roze kist moesten regelen en haar een roze jurk aan moesten doen. Dat had de vrouw zo gewild.

Slechts een paar uur later viel ook Trent in een hele diepe, eindeloze slaap. De familie wist dat hij het niet lang zou volhouden zonder zijn geliefde: „Omdat zij weg was, kon hij het gewoon niet aan. We hebben hem zien sterven” zegt dochter Sheryl. „Ik dacht er toen niet zo aan, maar hij is letterlijk gestorven aan een gebroken hart.”

Dolores werd op 16 december in een roze kist begraven, Trent in een blauwe. Het stel is ook in de grond naast elkaar gelegd.