Museumweek (4): het pronkstuk van Kiki

‘Ons Echte Goud, dichterbij dan je denkt!’ Dat is het thema van de Nationale Museumweek die tot en met zondag duurt. Ruim 400 musea in ons land zetten hun pronkstukken in de schijnwerpers. In Metro doen vijf jongeren dat ook. Zij prijzen hun favoriete museumpronkstuk aan. Deze keer kunstenares Kiki Goossen (23) uit Elsloo over Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur in Maastricht. Kiki maakte er het afgelopen jaar deel uit van een groepstentoonstelling.

Jonge kunstenaars

Ben jij een beetje een museumganger?

Ja, ik bezoek graag musea. Van kleins af aan ging ik al met mijn ouders. Ik houd heel erg van de hedendaagse kunst. Vooral jonge kunstenaars zoek ik op om te kijken wat zij doen.

Wat is Marres precies?

Een museum, maar dat klinkt misschien wat te stoffig. Het heet Huis voor Hedendaagse Cultuur en het is ook letterlijk een huis waarin je je meteen thuis voelt. Alles gaat over hedendaagse cultuur, dat kan van beeldende kunst tot eten gaan. Ik was eerst fan van Marres, ging er later stagelopen en was er vorig jaar ook zelf te zien: met Solar Sound, een installatie met een zonnesatelliet, geluid en videowerk.

Wat is jouw pronkstuk?

Marres werkt met wisselende tentoonstellingen, dus die vraag is moeilijk te beantwoorden. In het geheel kan ik zeggen dat ik het heel fijn vind dat kunstenaars de ruimte krijgen. Er mag veel, ze zijn vrij. Dat is bijvoorbeeld bij de huidige tentoonstelling The Painted Bird te zien, waarbij iedere muur en wand door een andere kunstenaar geschilderd is. Dat is best een uitdaging voor een historisch gebouw als Marres geweest.

Waarom zou je mij naar het museum sturen?

Omdat er vernieuwend met hedendaagse kunst wordt gewerkt, het gaat heel erg over de zintuigen. Voor iedere leeftijd is het toegankelijk. Marres heeft naast kunst een plek om heerlijk te eten en een mooie tuin. Het is een klein paradijs in een stad.

Museumnacht Maastricht

Goed dus, dat het museum eens extra in het zonnetje wordt gezet?

Zeker weten, Marres is een bijzondere plek.

Ga je tijdens de week nog een extra museum bezoeken?

Ik wil graag naar de Museumnacht van Maastricht, die is vrijdag. Alle culturele instellingen zijn dan ‘s nachts open, dus daar ga ik graag een kijkje nemen.

Meer weten? www.nationalemuseumweek.nl