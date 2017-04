Museumweek (3): het pronkstuk van Maarten

‘Ons Echte Goud, dichterbij dan je denkt!’ Dat is het thema van de Nationale Museumweek die tot en met zondag duurt. Ruim 400 musea in ons land zetten hun pronkstukken in de schijnwerpers. In Metro doen vijf jongeren dat deze week ook. Zij prijzen hun favoriete museumpronkstuk aan. Vandaag TU Delft-student Maarten Kamp (26) uit Den Haag - hij doet nu een master op civiele techniek - over het Science Centre Delft. Maarten werkte er zelf enige tijd.

Rijks en Boijmans

Ben jij een beetje een museumganger?

Op zich wel, ik heb in het verleden ook een Museumkaart gehad. Ik bezoek vooral de wat klassiekere musea als het Rijksmuseum en Boijmans van Beuningen.

Wat kan ik in het Science Centre zien, wat is het doel?

Hier wordt geprobeerd kinderen te enthousiasmeren voor techniek en de maatschappij te laten zien wat we als Technische Universiteit nou eigenlijk doen.

Wat is jouw pronkstuk?

Dat is Nuna, de zonneauto van het Nuon Solar Team. Elke twee jaar bouwt een TU-studententeam een nieuwe zonneauto en doet mee aan een snelheidsrace door Australië; de World Solar Challenge. Nuna is een strek staaltje van wat de Delftse student kan en wat de techniek toelaat. In het Science Centre staat het originele exemplaar uit 2004. Hij is helemaal opengeklapt, zodat je hem ook van binnen kunt bekijken.

Waarom zou je mij naar het museum sturen?

Omdat het Science Centre een leuke combinatie is tussen educatie en entertainment. Zeker voor kinderen zijn er hele mooie dingen op het gebied van techniek te zien waardoor zij eventueel ook enthousiast worden om hier in de toekomst iets mee te gaan doen.

Belangrijke rol

Is het belangrijk om het Science Centre eens extra in het zonnetje te zetten?

Zeker, techniek speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van iedereen en soms is men zich daar niet eens van bewust. Kinderen bewust maken van techniek en de mogelijkheden ervan is een goede zaak!

Ga je tijdens de week nog een extra museum bezoeken?

Ik zal je eerlijk zeggen dat deze rubriek me pas aan het denken heeft gezet. Ik wil in elk geval kijken of ik een dagdeel vrij kan maken om naar een museum te gaan komende week. Of het een onderdeel van de Museumweek is weet ik niet, maar ik zou graag het Vredespaleis eens van binnen willen zien. Sinds mijn recente verhuizing naar Den Haag fiets ik er regelmatig langs en vind de historie achter het paleis erg interessant.

Meer weten? www.nationalemuseumweek.nl