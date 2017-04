Museumweek (2): het pronkstuk van Pien

‘Ons Echte Goud, dichterbij dan je denkt!’ Dat is het thema van de Nationale Museumweek die tot en met zondag duurt. Ruim 400 musea in ons land zetten hun pronkstukken in de schijnwerpers. In Metro doen vijf jongeren dat deze week ook. Zij prijzen hun favoriete museumpronkstuk aan. Vandaag havo-scholier Pien Brandenburg (18) uit Utrecht over het Mondriaanhuis in Amersfoort en de nu 100-jarige kunststroming De Stijl.

Mee met ouders

Ben jij een beetje een museumganger?

Niet per se, maar ben met mijn ouders wel veel naar musea geweest. Bij mij is het meer zo van als ik er eenmaal ben en het interesseert me, dan vind ik het heel leuk. Van huis uit heb ik het meegekregen, maar met vriendinnen ga ik minder snel naar een museum toe.

2017 is in Amersfoort en Utrecht het themajaar ‘Mondriaan to Dutch design’ ter ere van 100 jaar De Stijl. Wat spreekt je aan?

Ik was in Amersfoort, in het huis waar Piet Mondriaan geboren is. Het is niet groot, maar ontzettend leuk. In de verschillende kamers zie je de ontwikkeling van zijn kunst. Van grauwe schilderijen in het begin tot wat uiteindelijk De Stijl werd. Met veel kleur en alles recht, dat vind ik heel gaaf.

Kleurig en vrolijk

Wat is jouw pronkstuk?

Dan kies ik voor die hele kunststroming. De Stijl is mooi, kleurig en vrolijk en ondanks dat het heel eenvoudig is, zou je het zelf niet zomaar bedenken. Dat vind ik interessant.

Waarom zou je mij naar het Mondriaanhuis sturen?

Ik zou dan vooral De Stijl als tip geven. Het Mondriaanhuis op zich vind ik niet het allermooiste museum dat ik ooit heb gezien. Maar ja, als je toch in Amersfoort bent dan is het wel een aanrader.

Goed dus, dat het museum eens extra in het zonnetje wordt gezet?

Dat denk ik wel. Onbewust kom je De Stijl best vaak tegen. Ik kwam erachter dat toen ik kunst op school nog als vak had, ik het zelf ook al maakte. En dat ik er toen al dingen over opgezocht heb. Blijkbaar vond ik het al veel langer interessant!

Museum Voorlinden

Ga je tijdens de week nog een extra museum bezoeken?

Helaas is mijn week helemaal volgepland, maar zo’n Nationale Museumweek vind ik wel leuk hoor. Als ik meer tijd had, dan was ik wel ergens gaan kijken. Ik denk naar museum Voorlinden in Wassenaar. Ik ben er al eens geweest, maar zou nog een keer willen omdat ik van moderne kunst houd. En omdat er nu andere dingen te zien zijn, dan toen ik er was.

Meer weten? www.nationalemuseumweek.nl