Bij deze inspirerende kapper betaal je met huiswerk

Doe je huiswerk en je loopt er gratis en voor niks netjes verzorgd bij. Dat is de simpele, maar goede deal die kapper Fidell Woods sloot met een school in Tennessee. Verschillende Amerikaanse wijken kampen met grote problemen. De 36-jarige kapper gaat deze, gewapend met zijn schaar, te lijf.

Hij kwam voor het eerst op de Brewster Elementary school toen zijn nichtje daar naar school ging, vertelt Fidell aan NBC. Ze nodigde hem uit om eens samen met haar te lunchen. Eenmaal daar zag de kapper jongens rondlopen die volgens hem wel een knipbeurt konden gebruiken.

Wekelijks bezoek

Fidell besloot de lerares van zijn nichtje aan te spreken en te vragen met wie hij contact kon opnemen als hij de studenten wilde knippen. Zo gezegd, zo gedaan. De kapper komt nu minimaal één keer per week langs om de kinderen bij te punten.

Huiswerk voor een knipbeurt

Maar je komt niet zomaar in zijn felbegeerde stoel terecht. Alleen als je je huiswerk doet. Dat is de voorwaarde die de vrolijke coiffeur stelt: voor je een knipbeurt krijgt, geeft hij je huiswerk. Dit lever je in als betaling. Hiermee weet Fidell de leerlingen blijvend te motiveren én heeft hij zichzelf langzaam maar zeker opgewerkt tot de held van de school.

Iedereen kent hem en komt graag bij hem langs. In de stoel is er altijd ruimte voor een inspirerend praatje; op die manier probeert Fidell de kleintjes al vroeg op het goede pad te houden. Hij legt ze uit dat je ook succesvol kunt worden buiten de entertainment-industrie om. De wereld bestaat niet alleen uit stoere rappers met heel veel geld.

Daarnaast heeft hij zijn eigen 'Man Up'-programma opgezet voor vaders van de leerlingen. Die komen zo nu en dan mee met hun kinderen en luisteren naar de verhalen van de haartoveraar. Hij vertelt ze dan dat mannen samen moeten werken en een goed voorbeeld moeten zijn voor hun kinderen.

Lees ook: Kapperszaak Dubai verft haar met pot Nutella

Armoede

Als het aan de kapper ligt, zouden volwassen mannen meer tijd moeten steken in hun kroost. Ongeveer 75 procent van de leerlingen op deze school heeft het thuis financieel niet breed. Dat zij op deze manier geholpen worden, betekent dan ook veel.

„Dat is eigenlijk de reden dat ik hier ben”, vertelt Fidell aan NBC. „Niet per se vanwege de knipbeurten.” Het is meer de gelegenheid die hij creëert om zijn motiverende praatjes te houden. Fidell doet dit al vijf jaar en heeft in die tijd ongeveer 1800 kapsels, en hopelijk toekomstperspectieven, verbeterd.