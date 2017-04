Het #klimaatkonijn: zo snel warmt de aarde echt op

Het klimaat heeft een nieuwe mascotte: het klimaatkonijn. Tot nu toe was het altijd een zielige ijsbeer op een ijsschots, maar die verklaarde Arjen Lubach zondag dood, en zette het konijn op het podium.

Eigenlijk is het klimaatkonijn geen vondst van Lubach, maar van VVD'er Ed Nijpels. Die beklaagde zich er over dat het nauwelijks over het klimaat ging tijdens de campagne. Maar tijdens de formatie zou het 'klimaatkonijn' uiteindelijk toch 'uit de hoge hoed' komen.

Lubach helpt hem een handje, en riep zijn kijkers op om politici er op te wijzen via de hashtag #klimaatkonijn. En dat werd opgepakt, onder meer door weerman Gerrit Hiemstra:

Volgens Arjen Lubach is de temperatuur op aarde sinds 1850 wereldwijd met 0,8 graad gestegen. Heel veel, aldus Lubach. Maar hoeveel is dat nu eigenlijk? Onderstaande grafiek laat zien hoe uniek de stijging van de temperatuur is.

Het origineel is van xkcd.