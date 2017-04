75-jarige man zorgt al 22 jaar voor zwerfkatten

„Jij eet elke dag, dus zij ook” zegt de 75-jarige Willie Ortiz lachend als mensen aan hem vragen waarom hij al 22 jaar elke dag de zwerfkatten in zijn buurt verzorgt. De oude man voelt dat het zijn roeping is om de dieren te bezoeken en te voeden.

Iedere ochtend om zes uur gaat hij de straat op met blikjes en zakjes kattenvoer. Met een zaklamp op zijn hoofd geknoopt zoekt hij 'zijn' katten en voert ze allemaal, zeker honderd stuks, met evenveel liefde. Het kost hem zo'n drie uur, maar hij doet het elke ochtend en elke avond.

Willie let goed op welke katten hongerig zijn. Soms ziet hij zelfs een zwangere vierpotige, zij krijgt dan net iets meer van zijn onbaatzuchtige liefde. Hij neemt de kat in bescherming en zorgt dat de kittens geadopteerd worden, zodat zij niet op straat eindigen zoals hun moeder.

Goddelijke missie

Zijn liefde voor de katten ontstond ongeveer twintig jaar geleden. De goedlachse Ortiz liep in een garage en zag daar een zieke kat. Alle mensen liepen het dier gewoon voorbij en wilden er niets mee te maken hebben, maar Ortiz trok zich het lot van de kat aan.

Hij vroeg aan God wat hij moest doen, want de twee verstonden elkaar natuurlijk niet. De kat kon hem niet vertellen wat er mis was. Op dat moment ontving de Amerikaan zijn 'missie' van het goddelijke wezen dat hij aansprak. Van nu af aan zou hij voor alle verwaarloosde katten in de buurt zorgen.

Schrootmetalen

Voor hem geen probleem, want de oude man werkt toch al hele dagen op de straat. Hij verzamelt schrootmetalen en gaat daarom iedere dag, ook in het weekend, de straten van Connecticut af. De katten die hij onderweg verzorgt zijn door hem allemaal heel gezond. Hij geeft ze eten, aandacht en als het echt moet een warm huis.

Kathleen Schlentz, een vriend van Willie, vertelt dat hij het voer voor de katten zelf koopt. Hiervoor is hij afhankelijk van zijn magere inkomen en donaties van mensen uit de buurt die hem en zijn missie kennen.

Kathleen vond het wat magertjes voor de bijzondere missie van haar vriend en zette een inzamelingsactie op via GoFundMe. Haar doel was 5.000 dollar op te halen. Met dit geld zou Willie in ieder geval voorlopig genoeg voedsel kunnen kopen voor de katten. Ondertussen staat de teller op 27.345 dollar aan donaties voor de barmhartige Samaritaan.