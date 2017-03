Overleden Jeroen (25) leefde voor hardstyle

Een beroemde hardstyle-dj worden was zijn grote droom. Hoewel een platencontract al klaarlag, zal het helaas nooit zover komen. Jeroen Klein overleed vorige week aan de gevolgen van leukemie.



Klein vormde samen met vriend Nico Wissink dj-duo Pegasus. De twee jongens uit Zelhem timmerden hard aan de weg toen Jeroen ziek werd, schrijft het AD. „Het contract met een platenlabel lag al klaar, maar uiteindelijk ging het allemaal niet door’’, zei Klein vlak voor zijn overlijden. Hoe moeilijk het soms ook was, de muziek hield hem op de been. „Heel jammer, maar ik ben blijven produceren. Ook in het ziekenhuis. Laptopje op schoot, oordopjes in.’’

Begin 2016 had Klein de avond van zijn leven. Er was een surpriseparty voor hem georganiseerd met al zijn vrienden. Grote internationale dj’s kwamen gratis draaien om hem een geweldige avond te geven. Als klap op de vuurpijl mocht hij zelf zijn kunsten vertonen op een groot feest in Beesd. Dat kostte veel energie, „maar het was echt de mooiste dag van mijn leven.’’



Jeroen was anderhalf jaar lang ziek. Vrijdagavond 24 februari overleed hij op 25-jarige leeftijd.