Nieuw-Zeeland betaalt 'vakantie' in ruil voor baan

Geïnteresseerd? Stuur dan voor 20 maart je CV op. En houd 8 tot 11 mei vast vrij in je agenda, want dan vindt de zogenaamde 'sollicitatie-vakantie' plaats.

Nu vraag jij je af hoe zo'n 'sollicitatie-vakantie' eruit gaat zien. Looksee beschrijft de vakantie als een vierdaagse trip vol georganiseerde sollicitaties, waarbij alle accomodaties en vluchten al zijn betaald. Ook staat er een tour door Wellington op het programma, je moet natuurlijk wel weten waar je straks de leukste plekjes kunt vinden in je nieuwe woonplaats. Aan het einde van de week zullen de verschillende bedrijven je een baan aan bieden.

De tech-industrie in Wellington groeit en daarom zijn ze dringend opzoek naar nieuwe talentvolle werknemers. „We zullen 100 mensen uitkiezen, die uiteindelijk een fantastische baan in de tech-industrie krijgen”, schrijft Looksee .

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: een gratis vakantie naar Nieuw-Zeeland. Maar er zitten natuurlijk wel wat haken en ogen aan deze trip. Wellington kan een beetje gezien worden als het Sillicon Valley van Nieuw-Zeeland. Looksee Wellington, zoals het programma heet is een samenwerking tussen de Wellington Regional Economic Development Agency en Workhere New Zealand (een recruiment bedrijf).

Staat een vakantie naar Nieuw-Zeeland al jarenlang hoog op jouw lijstje? En ben je eigenlijk ook wel toe aan een nieuwe baan? Dan kunnen deze twee wensen binnenkort werkelijkheid worden. Verschillende tech-bedrijven in de hoofdstad Wellington hebben een programma opgezet waarbij ze een beroep doen op buitenlandse werknemers.

