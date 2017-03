Jong geleerd, oud de zware gevolgen

Vrijheid, blijheid, studententijd. Het is die periode in je leven, waar je het wilde leven leeft. ‘Nu kan het nog!’ Straks volgt er een baan, een gezin, een hypotheek, een verantwoordelijkheid. Dus mag je nu nog even onverstandig leven. Bovendien zou je lichaam het als je pakweg vijftig bent het ook niet meer allemaal trekken. Maar wat zijn de precieze verschillen tussen bijvoorbeeld veel alcohol drinken bij een twintiger en een vijftiger. Metro zocht het uit.

1 Roken als een schoorsteen

Voor een twintiger zijn de risico’s er die ‘netjes’ op het pakje staan aangegeven: verhoogde kans op longkanker en hart- en vaatziekten. Op oudere leeftijd zijn de risico’s een stuk hoger. Je krijgt hart- en ademhalingsproblemen en ook de kans op een beroerte is wanneer je steviger doorrookt een stuk nadrukkelijker.

2 Junkfood eten

Voor de drukke student is het ideaal om tussen college en bijbaantje door even snel een pizza in de oven te kunnen gooien. Echter is het totaal niet voedzaam, waardoor je gewoon een inname aan vezels mist. Wanneer je dit vaak eet, kan het dus leiden tot obesitas, hart- en vaatziekten op jonge leeftijd en een hoge bloeddruk. Als je vijftig bent en deze levensstijl nog hanteert, kan het leiden tot neurologische aandoeningen, hartritmestoornissen en beroertes. Daarnaast zal je continu vermoeid zijn en een heel slecht immuunsysteem hebben.

3 Jezelf aan de alcohol verliezen

Voor twintigers zijn hier niet direct grote gezondheidsgevolgen. Goed je verliest wat hersencellen en misschien verwond je jezelf gedurende het proces, maar verder blijft het beperkt tot een kater. En oké, in extreme gevallen kan je verslaafd raken aan de drank. Lig je ook op je 53ste nog dagelijks met de mond wagenwijd open onder de tap dan krijg je problemen aan je lever met in het ergste geval cirrose. Verder ligt er ook hier verslaving op de loer.

4 Druk met drugs

Het verschilt natuurlijk per drug wat voor effecten het heeft. Kijkende naar cannabis kan bij jongeren naast verslaving vooral schade aan de hersenen tot gevolg hebben. Op latere leeftijd neemt dit veel ergere vormen. Zo kan het leiden te geheugenverlies en het vernauwen van de bloedvaten. Ook is het roken ervan een stuk schadelijker voor je longen.

5 Seks zonder bescherming

Je zou het niet verwachten, maar het krijgen van een soa op latere leeftijd heeft grotere gevolgen. Wanneer oudere mannen zich niet goed laten behandelen kan dat leiden tot een lagere spermaproductie en krijg je last van je urinebuis. Bij vrouwen kan het in het ergste geval tot onvruchtbaarheid leiden.

6 Lekker bingewatchen

Met een druk op de knop heb je tegenwoordig haast elke serie of film zo voor je neus. Ideaal natuurlijk die luiheid, maar op lange termijn als twintiger vergroot het wel de kans op obesitas en enkele andere ziektes. Wanneer je dit dertig jaar later nog steeds doet, zal je het uiteindelijk juist niet meer als ontspannend ervaren, maar dan levert het stress op. Verder vergroot het de kans jicht en bepaalde vormen van reuma.

7 Slapeloze nachten

Het tegenovergestelde – namelijk als een work-a-holic (studie, bijbaantje en noem je sociale leven ook maar even zwaar) door het leven gaan. Jongeren proberen het vaak te camoufleren met koffie en – nog slechter – energydrinks, wat alleen maar leidt tot hartritmestoornissen. Ouderen reageren er anders op. Het verzwakt vooral hun immuunsysteem, waardoor ze zeer vatbaar zijn voor virussen. Verder kan het psychische stoornissen en verslaving in de hand werken.

Toch blijkt uit diverse onderzoeken dat de voorbije decennia de scheiding tussen gevolgen bij de twee leeftijdsgroepen enorm is afgenomen. Steeds vaker zijn er jongeren die kampen met de ziekten van de ouderen. Vooral het aantal beroertes bij jongeren is toegenomen, wat verlamming tot gevolg kan hebben. Ook bij andere ziektes kunnen de kiemen al eerder gelegd worden, meent chirurg en expert op het gebied van verantwoordelijke verzorging Carlos Fernandez. ,,Veel mensen krijgen als ze ouder worden ziektes als gevolg van hun slechte gewoonten in hun jeugd.”