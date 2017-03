Elon Musk wil van iedereen een cyborg maken

Elon Musk was al van plan om Mars te koloniseren, iedereen aan een elektrische auto te helpen en passagiers in een supersnelle ondergrondse trein binnen een half uurtje van Amsterdam naar Parijs te vervoeren. Maar het was niet genoeg voor de ondernemer: hij heeft een nieuw bedrijf opgericht, waarmee hij chips wil ontwikkelen die in je hersens geïmplanteerd kunnen worden.

Op termijn moet je je gedachten naar je computer kunnen ‘uploaden’ en kunnen ‘downloaden’. Musk speelt al langer met het idee om chips voor hersenen te ontwikkelen, maar voegt nu ook daad bij het woord. Hij heeft een bedrijfje met de naam 'Neuralink' ingeschreven. Zelf wil Musk dat niet bevestigen, maar een van de andere oprichters bevestigt de plannen aan de zakenkrant Wall Street Journal.

Musk dol op sciencefiction

Tot nu toe kennen we de chips in hersens voornamelijk uit sciencefictionfilms. Net iets voor Musk, die verzot is op futuristische projecten. Hij wil bijvoorbeeld met zijn ruimtebedrijf Space X naar Mars. Met Tesla wil hij iedereen aan een elektrische auto helpen. En hij is de bedenker van de hyperloop, een soort supersnelle trein die met meer dan 1000 kilometer per uur door een buis raast, en die nu ook daadwerkelijk wordt gebouwd.

De chips voor hersenen zijn voor Musk dus bijna een logische stap. Hij ergert zich aan de manier waarop hij bijvoorbeeld zijn telefoon moet bedienen. „Het zijn alleen je twee duimen waarmee je wat over het scherm kunt vegen”, zei Musk in juni op een conferentie in Dubai. „Dat is zo ongelofelijk beperkt.” Musk zou graag willen dat wat onze ogen zien, direct je computer of telefoon terechtkomt.

We zijn al cyborgs

Verder verandert er niet zo heel veel, vindt Musk. „We zijn al cyborgs, (...) we hebben superkrachten met alles wat we met onze telefoons en computers kunnen doen. Je kunt meer dan de president van de Verenigde Staten van twintig jaar geleden: je kunt op elke vraag antwoord geven, met iedereen via een videoverbinding praten, een bericht verzenden naar wie je maar wilt. Alleen de interactie met computers is ongelofelijk traag.”

En daarom wil Musk dus een chip in je hersens zetten. Waarschijnlijk begint het nieuwe bedrijf van Musk relatief bescheiden: hij wil eerst chips ontwikkelen om hersenziektes, zoals MS, alzheimer en epilepsie tegen te gaan. Deze chips geven bepaalde signalen door om de hersens te corrigeren; hier zijn wetenschappers al langer mee bezig.

Die chips wil hij uiteindelijk doorontwikkelen zodat hersens en computers direct verbonden kunnen worden. Volgens Musk is dat met de huidige technologische ontwikkelingen hard nodig. „Als we dit niet doen, worden we binnen de kortste keren de huisdieren van robots.”