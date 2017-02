Video: man filmt magnetische storm vanuit vliegtuig

Starzynski zelf zegt over de vlucht dat het voelde als ,,vliegen door dromen. Het mooiste vluchtentertainment dat ik ook gehad heb.”

Het resultaat is een prachtig filmpje die ondertussen al meer dan een miljoen keer bekeken is.

Boven de Canadese provincie Alberta was de magnetische storm goed te zien. Hij zette zijn camera doormiddel van een statief voor het raam. Om weerkaatsing van het raam tegen te gaan, verduisterde hij het met zijn trui.

Helemaal onverwacht kwam het schouwspel voor hem niet. Hij was van plan om een tripje naar huis te boeken en bekeek van tevoren het weerbericht voor magnetische stormen. De dag voor zijn vertrek boekte hij een stoel aan de noordkant van het vliegtuig, helemaal achterin.

De vliegreis van fotograaf Nathan Starzynski was wel heel bijzonder. Hij zag een magnetische storm vanuit door het raam van het vliegtuig en wist deze vast te leggen op camera.

