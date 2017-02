Onaardig persoon? Dan vertrouwt je hond je niet

Ben jij meer een hondenmens dan een 'mensenmens'? Als je wil dat jouw hond jou net zo waardeert als jij hem, kun je voortaan tóch maar beter je best doen om ook wat aardiger tegen mensen te doen. Je hond zal het je in dank afnemen.

Wetenschappers zochten in een onderzoek uit of honden onaardige mensen vertrouwen. Zij weten het zeker: honden weten het wanneer een persoon onaardig is tegen een ander persoon. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat honden deze informatie gebruiken in hoe ze met je omgaan, schrijft Metro UK.

Toneelstukje

De onderzoekers vroegen aan hondeneigenaren om een toneelstukje op te voeren, terwijl hun honden toekeken. Ze moesten een doos proberen open te maken. Wanneer het ze niet lukte om de doos te openen, moesten ze twee van de onderzoekers vragen om te helpen.

Iedere keer hielp één van de onderzoekers mee, terwijl de ander ernaast stond en niets deed – of simpelweg weigerde om te helpen. Na het toneelstukje boden de onderzoekers de hond wat lekkers aan.

Na het eerste scenario, waarbij de onderzoeker passief bleef staan terwijl de ander hielp, wilden de honden van beide onderzoekers het lekkers aannemen. Maar na het tweede scenario, waarbij één van de onderzoekers simpelweg weigerde om te helpen, negeerden de honden de onaardige onderzoeker en liepen gelijk naar de passievere. De boodschap is duidelijk: honden vertrouwen onaardige mensen niet.