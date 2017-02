Kinderen in week tijd beide ouders kwijt door kanker

Een fonds voor drie kinderen heeft in korte tijd al meer dan 65.000 pond opgebracht. De reden van het fonds is dan ook schrijnend: de kinderen verloren in een week tijd beide ouders aan kanker.

Het gaat om de kinderen van Mike en Julie Bennet, de 13-jarige Oliver, de 18-jarige Hannah en de 21-jarige Luke. Het fonds werd opgericht door vrienden van de familie, zodat de kinderen in hun ouderlijk huis konden blijven wonen. Dat was de laatste belofte aan de twee ouders, die beiden stierven aan kanker.

Steun

Een van de vrienden van de twee omschreef Mike en Julie als 'de meest ondersteunende ouders'. ,,Geconfronteerd worden met tweemaal terminale kanker in zo'n korte tijd is echt ongelofelijk. We werken er hard aan om de familie te steunen, zodat zij samen kunnen blijven en er zeker van zijn dat hun opleiding is gepland", vertelt de vriendin in een beschrijving. ,,Het grootste probleem is dat de auto van de familie, met speciale functies vanwege de zieke ouders, moet worden teruggegeven. Dat betekent dat de kinderen niet kunnen rondrijden om hun praktische en persoonlijke activiteiten te kunnen blijven doen."

De vriendin geeft aan dat ze hoopt dat door middel van het fonds, de kinderen gewoon nog naar hun dans- en acteerlessen kunnen gaan, iets wat hun ouders altijd gesteund hebben.

Ziektebed

Vader Mike werd in 2013 gediagnostiseerd met terminale kanker, nadat er een hersentumor bij hem werd gevonden. Hij werd thuis verzorgd door Julie en hun kinderen. Die werd in mei 2016 op 50-jarige leeftijd echter ook ontzettend ziek: ze kreeg de diagnose lever- en nierkanker. Een afbeelding van de twee, die elkaars hand vasthouden terwijl ze beiden stervend in een ziekenhuisbed liggen, is door de kinderen online geplaatst en zorgt wereldwijd voor emotionele reacties. Op maandag 6 februari overleed Mike aan de gevolgen van zijn kanker. Moeder Julie overleed in de nacht van zaterdag 11 februari.