Zijn we binnenkort verlost van fruitvliegjes?

De aarde warmt langzaam op en dat zorgt onder andere voor veel natuurleed. Maar uit een onderzoek van wetenschappers blijkt dat er misschien tóch iets te vieren valt. Fruitvliegjes hebben het namelijk moeilijk met de stijgende temperaturen.

De fruitvlieg maakt in de zomer soms een opmars in de keuken. Hele zwermen zijn het soms, die onder andere afkomen op fruitresten en lege glazen wijn. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt: de vervelende vlieg kan niet goed tegen de opwarmende aarde.

Minder nageslacht

Dit schrijven onderzoekers in Journal of Evolutionary Biology. Zij zochten uit hoe insecten precies reageren op de klimaatverandering en gebruikten hier fruitvliegjes voor. Uit het onderzoek blijkt dat wanneer jonge fruitvliegjes te maken krijgen met hogere temperaturen dan normaal, ze een kleinere kans hebben om nageslacht op de wereld te zetten ‘wanneer ze ouder zijn’. Dat is overigens niet écht heel oud: fruitvliegjes overleven gemiddeld maar drie weken.

Minder nageslacht betekent dat de vervelende vliegjes in een kleiner aantal in de keuken te vinden zullen zijn. Volgens onderzoeker Rhonda Snook is de uitkomst van het onderzoek bijzonder. „We wisten reeds dat insecten het effect van klimaatverandering voelen, maar nu weten we dat ze het al bij veel lagere temperaturen voelen”, vertelt ze volgens Scientias.

Helemaal uitsterven?

Toch levert het onderzoek nog wel een aantal vragen op. Zal de fruitvlieg bijvoorbeeld ooit helemaal uit de keuken verdwijnen? Dat is lastig te zeggen. Bovendien zagen de wetenschappers verschillen tussen de nationaliteit van de insecten.

Zo konden de fruitvliegen in Spanje al beter tegen de temperatuurverschillen dan hun soortgenoten in noordelijke gebieden zoals Zweden. Dat is goed nieuws voor ons land! De wetenschappers gaan nu verder met het onderzoek om nog meer te weten te komen over hoe insecten reageren op klimaatverandering.