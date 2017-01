Wie wint een oorlog tussen Nederland en België?

Het lijkt een onwaarschijnlijk scenario: Nederland en België die in een bloedige oorlog belanden. Toch is dat precies wat YouTube-kanaal Binkov's Battlegrounds uitwerkte. Daaruit blijkt dat Nederland in elk geval zou moeten vrezen voor Zuid-Limburg.

Snel en bloedig

Eerder werkte Binkov al oorlogen tussen grootmachten uit; hij liet onder meer zien hoe China het er vanaf zou brengen tegen de Verenigde Staten, of Frankrijk van het Verenigd Koninkrijk kan winnen en wat er zou gebeuren als de Russen en Turken in een oorlog zouden belanden. Nederland en België zijn de eerste kleine landen die elkaar mogen bestoken in de scenario's van Binkov.

De oorlog zou een interessante zijn; de legers van Nederland en België zijn klein en niet geschikt om grote operaties uit te voeren. En omdat het slagveld relatief klein is, zal het een hele snelle oorlog zijn. Een bloedige bovendien, aangezien zowel Nederland als België relatief dichtbevolkt is.

Limburg afgesneden

Nederland zal in de eerste weken een paar tegenslagen moeten verwerken; Zuid-Limburg is gemakkelijk af te snijden aangezien het stukje Nederland boven Sittard wel erg smal is. Alleen Maastricht is moeilijk te veroveren, omdat het moeilijk vechten is in de smalle straatjes.

Ook Zeeuws-Vlaanderen is gemakkelijk te isoleren, omdat dat alleen te bereiken is via de Westerscheldetunnel. Nederland heeft weliswaar een sterker leger, maar België heeft - gezien de ligging van Antwerpen - meer troepen bij de grens, en kan daardoor sneller toeslaan, verwacht Binkov.

Nederland tot aan Brussel

Later zal de slagkracht van Nederland zwaarder gaan wegen. Nederland heeft veel meer soldaten, een kleine tankunit en veel meer krachtige artillerie. Daarnaast heeft Nederland ook een licht voordeel in de lucht; Nederland heeft wat meer gevechtsvliegtuigen, en veel beter afweergeschut - met dank aan de Patriots, dat een bereik heeft van 160 kilometer. Nederland zou daardoor de Belgen uit het Nederlandse luchtruim moeten kunnen verdrijven, en zelf operaties net over de grens kunnen uitvoeren.

Na een jaar moet Nederland een flink stuk van België, tot aan Brussel hebben veroverd, zo schat Binkov in. De grote steden blijven echter in Belgische handen. Binkov laat zich overigens niet uit over wat de aanleiding van de oorlog zou moeten zijn. Nederland en België zijn goede buren en conflicten worden - nog - gewoon uitgesproken.