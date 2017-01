Wetenschappers leven komende acht maanden 'op Mars'

Een missie op Mars van acht maanden, klinkt vooruitstrevend? Is het niet. Zes wetenschappers zijn bezig met een missie op Mars. Of althans: ze leven acht maanden alsof ze op Mars zijn. Donderdag zijn de wetenschappers in een grote koepel op Hawaii opgesloten om acht maanden op Mars te simuleren.

Lees ook: Europa gaat toch maar wel naar Mars in 2020

Het is een experiment van ruimtevaartorganisatie NASA om erachter te komen hoe mensen zich gaan gedragen als ze zo'n lange tijd op de Rode Planeet verblijven. „Tijdens de acht maanden durende HI-SEAS Mission V, zal het team ontdekkende taken uitvoeren, zoals geologisch onderzoek en systemen om leven te behouden”, zegt de Universiteit van Hawaii in een verklaring.

Experiment

De missies zijn ontwikkeld door NASA om erachter te komen hoe mensen zich gedragen in soortgelijke omstandigheden als astronauten hebben als ze op Mars zijn. De organisatie wil in de komende decennia mensen naar Mars sturen, daarvoor moeten technologieën worden ontwikkeld om mensen te vervoeren en ze op de planeet in leven te houden. Ook is het belangrijk om te kijken wat de psychologische gevolgen zijn. Astronauten zitten immers jaren in een krappe en geïsoleerde omgeving.



Tijdens missies naar het International Space Station (ISS) zijn er al regelmatig problemen geconstateerd door een lange tijd op een kleine ruimte te leven. Astronaut Scott Kelly leefde een jaar in de ruimte. Mashable meldt dat hij bij terugkomst niet alleen fysieke problemen ervoer, ook mentaal waren er heel wat uitdagingen voor de astronaut.

Fysieke ongemakken

„Tijdens mijn reis naar de ruimte, verloor ik botmassa, zijn mijn spieren uitgeput en herverdeelde mijn bloed zich”, vertelde hij eerder tijdens een aankondiging van zijn boek. „Elke dag werd ik blootgesteld aan tien keer meer straling dan mensen op aarde, wat het risico op dodelijke kanker mijn hele leven verhoogt. Om nog maar te zwijgen over de psychologische stress, wat lastiger te meten is maar misschien wel net zo schadelijk.”



Voor het experiment is aan alles gedacht: de vertraging op de lijn van communicatie is 20 minuten en de wetenschappers mogen niet naar buiten zonder beschermend pak. In feite leven ze dus écht op een andere planeet.