Vader en zoon lijden aan kanker: ‘De tijd dringt’

Nathan Lewis en zijn 3-jarige zoontje Thiago hebben allebei dezelfde zeldzame ziekte die kanker stimuleert. Beiden hebben als gevolg van die aandoening een tumor. Met Thiago lijkt het goed te gaan, maar of vader Nathan het gaat halen, is nog maar de vraag.

Vader en zoon hebben neurofibromatosis type 1. Het is een aandoening die in sommige gevallen enkel zorgt voor verkleurde plekken op de huid, die verder geen pijn doen. Maar de ziekte bevordert ook de groei van tumoren. In beide gevallen was het te gevaarlijk om direct te opereren, dus werd er eerst begonnen met radiotherapie. Bij Thiago werkt die therapie vooralsnog prima en een definitieve oplossing lijkt nabij, maar bij vader Nathan zijn er complicaties opgetreden.

Vergoeding geweigerd

Aanvankelijk had hij zich willen laten behandelen met een speciale protonenstraal, maar de NHS (National Health Service) weigerde dit te vergoeden. Daarop kreeg hij ook radiotherapie en even leek dat goed te gaan. „Hoewel de radiotherapie de tumor deed slinken, is er inmiddels ook een zware vorm van kanker in zijn longen aangetroffen”, vertelt zijn verloofde Tiffany Ferdinand tegenover the Huddersday Field Examiner.

„De protonenbehandeling werkt in dit stadium niet meer”, zegt Tiffany, die nu haar laatste hoop heeft gevestigd op een kliniek in Duitsland. „Artsen in de Hallwang-kliniek hebben deze vorm van kanker al eerder met succes behandeld met een stamceltherapie.”

Haast

Met familie en vrienden probeert de familie nu geld in te zamelen voor de behandeling. Hiervoor moet de familie wel snel 58.000 euro bij elkaar zien te harken. En er is haast bij geboden. „De tijd dringt. Ze hebben nog maar een paar vrije data in februari en de kanker van Nathan wordt steeds agressiever.”