Tiener ontdekt dubbelganger en er volgen er meer

Ze zeggen dat iedereen een dubbelganger heeft. De Amerikaanse Santana Gutierrez ontdekte per toeval in een winkelcentrum haar dubbelganger. De tieners maakten een foto en plaatsten die op Twitter en juist die foto zorgde voor een extra verrassing.

Santana liep in een winkelcentrum in San Diego toen ze werd aangesproken door een meisje dat aan het werk was voor het goede doel Save The Children, meldt Buzzfeed. Tijdens het gesprek kon ze maar aan één ding denken: goh wat lijkt dat meisje op mij. „Ik voelde me eigenlijk een beetje slecht omdat ik niet luisterde naar wat ze aan het vertellen was, het enige wat ik dacht was: wat lijkt zij op mij!," zegt Santana. Het was puur toeval dat Santana dit meisje genaamd Isobel ontmoette, normaal gaat ze namelijk altijd naar een ander winkelcentrum.

De jongedames maakten een foto en die ging meteen viral op Twitter. De reacties op de foto maken het verhaal al snel nog bijzonderder. Er bleek namelijk nog een meisje te zijn die er exact hetzelfde uitziet als de dubbelgangers. „Ik liet de foto's zelfs aan mijn ouders zien om te checken of er niet iets was wat ik moest weten."

En vanaf dat moment bleven er foto's binnenstromen van meisjes die hetzelfde uiterlijk hadden als Santana en Isobel.

Een oplettende Twitteraar vergeleek de meisjes met actrices Samantha Boscarino en Auli'i Cravalho.

„Het zou geweldig zijn als we allemaal eens samen konden afspreken", aldus Santana. Met Isobel heeft ze nog contact, maar het zou helemaal leuk zijn als de meiden met zijn allen een foto zouden kunnen maken.