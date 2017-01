Politie tegen Diana: ‘Wat doe jij hier met je kind?’

„Wat doe jij hier met je kind? Je bent een onverantwoordelijke ouder.” Een politieagent kijkt verwijtend naar Diana Wittendorp. Ze staat zondagavond op luchthaven Schiphol met haar dochtertje Yuna van anderhalf jaar te protesteren tegen het inreisverbod van Trump. Door dat verbod zitten momenteel elf personen in een soort niemandsland op Schiphol, omdat hen is verboden naar Amerika te vliegen vanwege hun land van afkomst.

Actie op touw

Wereldwijd wordt fel gereageerd op het besluit van Trump en dat is op Schiphol niet anders. Binnen een dag wordt via sociale media een protestactie op touw gezet. Diana Wittendorp ontvangt ook een uitnodiging en besluit zich om 19.00 uur bij het protest aan te sluiten. Haar dochtertje Yuna van anderhalf jaar neemt ze mee, in een draagzak op haar buik.

‘KLM, shame on you’

Eerder die dag heeft de burgemeester van Haarlemmermeer toestemming gegeven om buiten de ontvangsthal te protesteren. Daar staat de groep van ruim zeventig demonstranten rond de klok van zeven dan ook te scanderen: „KLM, shame on you, refugees are welcome too!” KLM moet zich schamen, vluchtelingen zijn ook welkom. Diana voelt zich uitgelaten, enthousiast en vrij. Dochtertje Yuna klapt in haar handjes van blijdschap. Voor haar lijkt het wel een feestje.

Tegengas

Eigenlijk snappen de demonstranten niet waarom ze buiten moeten staan. Ze voelen dat ze meer gehoord zouden worden als ze binnen zouden staan. Bovendien is het er warmer. Het besluit is snel gemaakt en de groep haast zich naar binnen. Wanneer de eerste leuzen worden gescandeerd, komt er een grote groep van de marechaussee aanlopen. De demonstranten moeten naar buiten. „We gaven alleen een beetje tegengas, want we wilden ons niet zomaar aan de kant laten schuiven. Onze stem mocht gehoord worden!”

Agressief en dreigend

Hoewel de demonstranten de actie als vreedzaam ervaren, komt de politie op Diana en anderen al vrij snel als agressief en dreigend over. Het weerhoudt Diana er in ieder geval niet van om expres vooraan te gaan staan, met Yuna nog op haar buik. Die begint ondertussen te huilen. Ondanks dat ze van verschillende kanten hoort dat ze een onverantwoordelijke ouder is en dat ze niet met haar kind bij het protest moet zijn, houdt ze stand. Ze kiest heel bewust voor deze plek, omdat ze hoopt dat de politie dan voorzichtiger te werk gaat. Die begint ondertussen te duwen en te trekken aan de groep demonstranten.

Aangehouden

Uiteindelijk laat Diana zich buiten de groep duwen. Van een afstandje staat ze toe te kijken en maakt ze filmpjes en foto’s van haar vriendin, die ondertussen op de grond ligt en wordt aangehouden. „Ik ken haar als een superlieve vrouw. Ik snap hier helemaal niets van.” Eenmaal buiten gaat het protest nog even op een vreedzame manier door, maar na een uur houdt men het voor gezien. Haar vriendin wordt later op de avond weer vrijgelaten.

‘What's next?’

„Het algemene sentiment bij het protest was eigenlijk gewoon angst”, vertelt Diana, die verschillende mensen gesproken heeft. „Dit is de eerste stap en KLM gaat gewoon mee met deze racistische actie van Trump. What’s next? Mensen zijn bang. Mensen zijn angstig. Wat gaat hier gebeuren als Wilders aan de macht komt? We moeten de straat op, actievoeren en dit soort praktijken niet toelaten. Ik ga zeker actie blijven voeren. En reken er maar op dat mijn kind meegaat.”