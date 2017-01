Planet Earth moet ons vooral bewust maken van natuur

De kijkcijfers schoten zondagavond keihard de lucht in voor NPO 1. De EO zond daar de tweede aflevering van Planet Earth II uit. Dat was goed voor 2,1 miljoen natuurliefhebbers die bleven kijken naar de adembenemende beelden.

Planet Earth II is de zesdelige natuurdocumentaire van de Engelse BBC. Het is een vervolg op de eerste reeks van Planet Earth, die tien jaar geleden werd uitgezonden. De beelden worden vergezeld door speciaal voor de docu geschreven muziek van Hans Zimmer, die onder andere ook de muziek voor Gladiator, Pirats of the Caribbean en Interstellar componeerde. De serie werd opgenomen en uitgezonden in 4K, dat betekent haarscherpe beelden.

Onherbergzaam

In de tweede aflevering werden de 2,1 miljoen kijkers meegenomen de bergen in. Daar leven heel wat dieren waar de meeste mensen weinig van weten omdat het lastig overleven is in het onherbergzame gebied. Er zijn onder andere vier sneeuwpanters die tegelijkertijd in beeld zijn, twee grizzlyberen doen een vreemd ‘dansje’ tegen dennenbomen en er wordt door een rode lynx op eenden gejaagd.

Kwaliteit

Maar wat vinden we zo leuk aan deze documentaire dat we massaal de tv erop afstemmen op zondagavond? „Buiten de kwaliteit zit er veel zorg, tijd en kennis in deze documentaires”, zegt Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. „Dat straalt ervan af. En de natuur blijft altijd boeien, zeker als het mooi in beeld is gebracht. Je kunt het niet met je eigen ogen zien, dus ga je achter de buis zitten.” En het heeft meer voordelen: „Het brengt ook bewustzijn dat wij als mensen niet de enige bewoners van de aarde zijn. En dat we niet alles op vier poten op hoeven te eten.”

Planeet verpesten

Bioloog Midas Dekkers hoopte na de eerste reeks ook op meer respect voor de natuur: „Een paar jaar geleden hadden we ook al zo'n hoos aan natuurfilms waar ontzettend veel mensen naar keken. Ik had de stille hoop op een nieuwe aanwas aan mensen bij de natuurbescherming.” Dat viel flink tegen, volgens Dekkers. „Het is een prachtig programma, een heerlijk uurtje televisie voor veel mensen. Maar daarna gaan mensen door met wat ze altijd doen: de planeet verpesten.”

Schaamteloos

Met de documentaires komen we steeds dichter bij de dieren. „Je zit bij wijze van spreken bij ze thuis, op de wc en in de slaapkamer. Dat is een vorm van schaamteloosheid die al eerder vertoond is. Daarbij lieten mensen zich tot in te intiemste details filmen. Ik vind dat vrij onsmakelijk. Er spreekt een gebrek aan respect uit deze programma's,” zegt Dekker.



Vanuit de makers is dat respect er wel, zegt Moeliker. „Vroeger werden dieren gedrogeerd voor documentaires, dat gebeurt nu al lang niet meer. Deze mensen zitten maanden in een hutje op een berg om de dieren vast te leggen met een telelens.”

Veelzijdigheid

Ook vindt Moeliker het goed dat we worden gewezen op de veelzijdigheid van de natuur. Dat kan met docu's, maar bijvoorbeeld ook door er boeken over te lezen. „En je kunt ook naar het museum, daar vliegt de natuur niet weg en krijg je geen koude voeten!” Voor Dekkers mag het ook wel wat spannender: „Ik ben na vijf minuten in slaap gevallen.”