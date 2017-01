Opeens kriebelt het, je wilt weer gaan studeren

Nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe ideeën. Het kan zomaar zijn dat je denkt: „Hm, zal ik weer gaan studeren naast mijn werk?”

Veel werkenden kennen het gevoel van dat het af en toe gaat kriebelen: die baan heb je nu al een tijdje, maar je wilt toch weer gaan studeren. Meer kennis opdoen, nieuwe wegen inslaan, die gedachten kunnen zomaar je gedachten binnensluipen. Studeren naast het werk vergt echter veel inspanning en aanpassing. Studiekeuze123.nl, de officiële studiekeuzesite, probeert werknemers met kriebels wegewijs te maken. „Want”, zo stelt Studiekeuze123, „een goede voorbereiding en heldere motivatie kunnen je goed op weg helpen.”

Neus in de boeken

De site hield eerder interviews onder studenten en werkenden over hun redenen om weer met de neus in de boeken te kruipen. Zes redenen kwamen prominent naar voren:

1 Kansen op de arbeidsmarkt vergroten 2 Er financieel op vooruit gaan 3 Doorgroeien in een hogere functie 4 Willen verdiepen in een specifiek vakgebied 5 Willen switchen van vakgebied / Je laten omscholen 6 Persoonlijke uitdaging: ‘iets voor jezelf’.

Als je wilt gaan studeren is het verstandig om goed helder te hebben waarom je weer een opleiding wilt volgen, zo is de mening bij Studiekeuze123.nl. „Zo kun je vol vertrouwen de ‘obstakels’ tegemoet treden”, meldt de site. „De gevolgen van een studie naast je baan zullen namelijk groot zijn, bijvoorbeeld als je een gezin te onderhouden hebt.”

Praktische zaken

Financiële en praktische zaken moet je in overweging nemen als je wilt gaan studeren naast je werk. Studiekeuze123 helpt je daarom op weg. Op de site vind je veel informatie over ‘wat zijn mijn studiekosten?’ en ‘praktische studiezaken: waarmee moet ik rekening houden?’.

Tijdens de eerder gehouden interviews bleken vier vragen, voordat een studie naast het werk werd begonnen, bij veel mensen voor te komen:

1 Hoeveel tijd gaat mij dit naast baan / gezin / vrije tijd kosten? 2 Kan ik het wel? (motivatie / discipline) 3 Ben ik hier niet te oud voor? 4 Is het financieel haalbaar?

Kansen op de arbeidsmarkt

Studiekeuze123.nl biedt veel antwoorden. Als je de kriebels hebt kun je ook info vinden over zaken als toelatingseisen, of je thuis of in de avonduren onderwijs kunt volgen, wat eerdere studenten oordeelden over de kwaliteit van een studie, want kansen zijn op de arbeidsmarkt en wat startsalarissen van beroepen zijn.

Uiteraard kun je in het doolhof aan studies via Studiekeuze123 de uitgang wel vinden. Via open dagen kun je waarschijnlijk een goede studie wel vinden. Ook daarvoor kun je op de site terecht. Er zijn er werkelijk honderden: alleen in januari al 227, in februari 253 en in maart 393.