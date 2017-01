Hyperloop TU Delft wint tijdens eerste keer vacuüm

Dertig studenten van TU Delft hebben zondag in Californië het totaal klassement van de prestigieuze 'SpaceX Hyperloop Pod Competition' georganiseerd door de beroemde ondernemer Elon Musk (oprichter van onder andere PayPal, Tesla en SpaceX). Ruim anderhalf jaar geleden begon Tim Houter (student werktuigbouwkunde) met een paar andere TU-studenten aan het project, waarmee er nu 28 teams uit allerlei landen werden verslagen.

Voortgestuwd

„De Hyperloop is een toekomstig transsportmiddel, waarbij je in een capsule door een vacuüm buis wordt voortgestuwd”, legt teamleider Houter uit aan Metro. „Hierdoor is er bijna geen luchtweerstand, waardoor je ongelooflijke hoge snelheden kan halen.”

De winnaar op het gebied van snelheid haalde over het traject van 1,2 kilometer 94 kilometer per uur. De TU Delft bleef met zijn prototype daar net één kilometer bij achter, maar dat mag geen schande genoemd worden. „Voor ons was de Final run de eerste keer dat we in de vacuüm omgeving op zo'n snelheid door de buis zijn gegaan, dus dat was best wel spannend.”

Vorig jaar al tweede

Het team van de TU Delft was vorig jaar al tweede geworden, maar toch is het niet zo dat de universiteit standaard een team afvaardigt. De dure reis moesten de studenten zelf zien te vergoeden. „We hebben alles zelf geregeld door zelf partners te zoeken. Ze krijgen hun bijdrage dan terug door exposure.”

De overwinning – waaraan behalve de titel niet direct een prijs gebonden is – ziet Houter vooral als een goede boost voor de technologie. „De Hyperloop zal zich nu verder blijven ontwikkelen."

Afmetingen

Op dit moment ziet de Hyperloop van de TU Delft er overigens al aardig gelikt uit. Hij is ongeveer 4,5 meter lang, één meter hoog en weegt 149 kilo. De wedstrijd werd afgelegd in een relatief korte buis. De verwachting is dat het protoype van de TU Delft over een lange afstand 1200 kilometer per uur zou kunnen afleggen.