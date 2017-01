Hoe kom ik met mijn politieke partij in de Kamer?

De Tweede Kamerverkiezingen komen dichtbij en de Kiesraad heeft laten weten dat er 81 partijen zijn die mee willen dingen. Er zijn dit jaar achttien nieuwe partijen bijgekomen, waaronder de partij GeenPeil van Jan Dijkgraaf en Bart Nijman en Nieuwe Wegen van oud-PvdA-Kamerlid Monasch. Er zijn in totaal 150 zetels te verdelen.

De Kiesraad is bezorgd over het grote aantal politieke partijen. Zij passen namelijk niet allemaal op het welbekende uitvouwbare kiesformulier. De Kiesraad hoopt dan ook dat meer dan de helft van de partijen afhaakt. Vijf vragen over politieke partijen; Metro legt uit.

Wat moet je doen om een politieke partij op te richten?

Om aan de verkiezingen mee te doen in de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement, moet je je partijnaam registreren bij de Kiesraad. Zo’n registratie kost geld, variërend van 112,50 euro voor verkiezingen voor de gemeenteraad tot 450 euro voor de verkiezing van de Tweede Kamer. Aan de registratie zit wel de voorwaarde dat de partij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dat er een notariële akte is opgesteld met de officiële oprichting.

Wat is een ondersteuningsverklaring?

Er worden een aantal dingen geëist van een politieke partij voor het mee kan dingen om zetels in de Tweede Kamer. Een daarvan is de ondersteuningsverklaring. Dat betekent simpelweg dat elke partij mensen moet zien te vinden die op het gemeentehuis willen verklaren dat ze de partij ondersteunen. Uit elke kieskring moeten dertig mensen hiertoe bereid willen zijn. In Nederland hebben we 19 kieskringen. Op de Antillen zijn ook nog 10 ondersteuningen binnen te halen. Dat betekent dat een partij in totaal 580 ondersteuningen binnen moet halen, en dat is behoorlijk veel.

Kost het geld om met je partij mee te doen aan de verkiezingen?

Ja, dat kost zeker geld. Als je een nieuwe partij hebt, of je hebt bij de vorige verkiezingen geen enkele zetel binnengehaald, dan moet je een zogeheten waarborgsom inleggen. Die bedraagt 11.250,00 euro. Als je een zetel weet te behalen, komt het geld weer terug bij je partij. Zo niet, dan zit je én niet in de Tweede Kamer, én je bent je geld kwijt. Dat gaat namelijk naar de staatskas.

En dan ben je klaar met de voorbereiding?

Nog niet helemaal. 30 januari is een belangrijke dag, want dan leveren alle partijen hun kandidaatslijst in. Daarmee maken ze tevens duidelijk dat ze zich echt verkiesbaar stellen als partij. Pas als je de lijst inlevert en aan de voorwaarden voldoet, dan kom je op het kiesformulier en kan er op je partij gestemd worden. En bij voldoende stemmen, zit je in de Tweede Kamer.

Dus er staan straks 81 partijen op het kiesformulier?

Zeer zeker niet. De afgelopen decennia stonden er gemiddeld 26 partijen op het kiesformulier. Vele partijen moeten toch afhaken omdat ze of de waarborgsom niet op kunnen brengen, of ze weten niet voldoende ondersteuningsverklaringen binnen te halen. Wel wordt er verwacht dat er meer dan 26 partijen recht hebben op een plek op het formulier. Daarom wordt er nu al gewerkt aan een nieuw formulier waar meer partijen oppassen.

Vanaf ongeveer 6 februari weten we precies welke partijen er mee doen aan de verkiezingen van 15 maart.