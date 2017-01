Historicus: 'Holocaust kan maar zo weer gebeuren'

Volgens een Amerikaanse historicus kan het maar zo gebeuren dat er een wereldwijde genocide, te vergelijken met de Holocaust uit de tweede wereldoorlog, voor kan komen: „We zijn weer aanbeland in de jaren dertig van de vorige eeuw.”

Niet gerust

Timothy Snyder is een veelgelezen auteur, holocaust expert en niet gerust op de toekomst. Aan Trouw vertelt hij dat we zijn aanbeland in de jaren dertig van de vorige eeuw en dat een herhaling van wereldwijde genocide goed mogelijk is.

Nu populair: Overwinteren

Auschwitz

Eerder schreef hij een boek, die hij nu wereldwijd aan het promoten is, waarin hij stelt dat voor en tijdens Auschwitz heel wat gebeurd is, wat amper aan het licht is gekomen. Gebeurtenissen en situaties die uiteindelijk tot Auschwitz hebben geleid.

Hitler en Stalin

In zijn boek komen verschillende landen in Europa aan bod en zet hij uiteen hoe elk land reageerde op vernietiging door twee machten, dat van Hitler en Stalin. Hij concludeert dat factoren als het wegvagen van een staat en zijn instituties, en dreigende voedselschaarste een rol hebben gespeeld bij de Holocaust.

Recente jaren

De genocides van recente jaren hebben ook met die omstandigheden te maken gehad. In Soedan dreigt een milieuramp, in voormalig Joegoslavië was er de ineenstorting van de staat en in Rwanda zowel een ineenstorting van de staat als de angst voor een ecologische ramp. In Irak is de staat vernietigt en heerst er droogte.

Nu populair: Vijf vragen over waterboarden

We krijgen te steeds meer te maken met klimaatverandering en dat kan zorgen voor ecologische paniek met als gevolg bijvoorbeeld massamigraties.

Globalisatie

Ook noemt Snyder globalisatie als mogelijke aanstichter. De eerste globalisatie, die begon tussen 1860 en 1870, stortte in de jaren 30 in en dat riep een reactie van fascisme en communisme op. Nu hebben wij te maken met de instorting van de tweede globalisatie, die in de jaren 60/70 van de vorige eeuw begon.

Niet gegaan zoals gehoopt

Volgens Snyder dachten we weer dat er alleen maar vooruitgang was. „Iedereen dacht: de verlichting zegeviert, er is wereldhandel waar iedereen van profiteert, kortom, iedereen is gelukkig. Maar zo is het, merken we nu voor de tweede keer, niet gegaan.” En dus is het zomaar mogelijk dat een tweede wereldwijde genocide, door strijd tussen grootmachten, ophanden is.

Metro verwijst in dit artikel naar een interview uit Trouw. Het stuk is betaald te lezen via Blendle.