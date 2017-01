De laatste man op de maan is overleden

A man on the moon. Eugene Cernan is een van de twaalf personen die het meegemaakt heeft. Het verhaal kan hij echter niet meer na vertellen, want de astronaut is maandag op 82-jarige leeftijd overleden, dat meldt NASA op haar website.

Cernan ging met zowel Apollo 10 als 17 richting de maan. Met 10 werd de bestemming echter niet bereikt. Het was de laatste Apollo die mislukte, voordat het Apollo 11 met daarin Neil Armstrong wel lukte. Tot dusver is Apollo 17, die waarmee Cernan de maan wel bereikte, de laatste die landde op het hemellichaam. Zodoende is hij de laatste man op de maan samen met Harrison Schmitt, waar ze liefst drie jaar verbleven.

Iconische foto

Ze hebben dan ook verschillende records op hun naam, vanwege hun lange verblijf. Bovendien schoot Cernan tijdens Apollo 17 als eerste een iconische foto waarop de volledige omtrek van de aarde te zien is.

Hij is dan ook verantwoordelijk voor de laatste worden op de maan. „Nu we de maan verlaten, gaan we zoals we gekomen zijn en - als God het wil - zoals we zullen terugkeren: met vrede en hoop voor de hele mensheid”, zo sprak hij destijds.