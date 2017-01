Cartoonist zijn in Jemen is spelen met je leven

Als cartoonist in Taiz, Jemen, ben je je leven niet zeker. Alleen als je aan de kant van de regering staat kan je blijven publiceren. Maar als je aan de andere kant staat, zoals cartoonist Rashad Alsami, zijn bedreigingen aan de orde van de dag.

Onderduiken

De 41-jarige bekende en met prijzen beladen cartoonist vertelt zijn verhaal aan de NOS. Hoe hij onder moest duiken om zijn leven te redden. En hoe en collega’s en andere journalisten worden ontvoerd, gemarteld en vermoord, omdat ze niet aan de kant van de regering staan.

Eerste cartoon

Hij herinnert zich nog goed wanneer zijn eerste cartoon werd gepubliceerd in een tijdschrift. Opgewonden en blij was hij, en de volgende dag stuurde hij direct nog een cartoon op. Dat werd niet geplaatst, en pas na lange tijd begreep hij waarom: zijn cartoon bekritiseerde de regering en het tijdschrift was in handen van de overheid.

En dat is gevaarlijk, merkte Alsami. Door de jaren heen ging hij steeds meer tekenen en hoe beter hij werd, hoe meer hij bedreigd werd.

Vermoord, gemarteld of ontvoerd

Hij besloot onder te duiken, want hij wist welke consequenties hem te wachten konden staan. „Zoveel journalisten die ik kende, zijn vermoord, ontvoerd of gemarteld. Alleen de journalisten die aan de kant van de regering staan, mogen in tijdschriften en kranten publiceren.”

Stem geven

Inmiddels laat Alsami zich niet meer bang maken. „Hoe meer bedreigingen ik krijg, des te meer ik weet dat wat ik doe zin heeft. Het geeft me een geweldig gevoel als ik een tekening van mij reacties veroorzaakt. Ik heb er alles voor over om de stem van de arme burger te zijn. Door de cartoons kan ik een stem geven aan iedereen die slachtoffer is van corruptie en onrecht.”