'Berg zo groot als Gelderland breekt van Antarctica'

Een van de grootste uitstulping van Antarctica staat op het punt los te breken van het eiland. Een ijsberg ter grootte van vijfduizend vierkante kilometer (vergelijkbaar met de provincie Gelderland) hangt nog maar met een heel klein stukje aan het hoofddeel van Antarctica vast.

Op het smalste punt is de grens tussen ‘Larsen C’, zoals het gedeelte ook wordt genoemd, nog maar met een grens van zo’n twintig kilometer verbonden aan de rest. De Larsen C is de grootste van de drie Larsens. De kleinste – A – brak al af in 1995, terwijl B het begaf in 2002.

Lastig te voorspellen

Volgens de wetenschappers zou de naderende afsplitsing niet per se het gevolg zijn van klimaatverandering, maar van geografische ontwikkelingen. „Het is heel lastig om te voorspellen, maar onze modellen denken dat Larsen C niet heel stabiel zal zijn. De berg zal echter niet direct instorten”, vertelt Adrian Luckman aan de BBC.

Zolang de schots ook als een los gedeelte blijft drijven, zal het niveau van de zeespiegel ongemoeid blijven. Alleen als het zich opsplitst in meerdere gletsjers, waardoor de stroom in de oceaan zal versnellen en het ijs kan zinken, zal het een stijging van tien centimeter tot gevolg kunnen hebben.