All I Want for Christmas is You eindelijk op nr. 1

De hele maand horen we overal het nummer All I Want for Christmas is You van Mariah Carey. Een veelgeprezen kersthit, maar het lukte nog nooit om een nummer 1-positie te behalen in de GfK Single Top 100. Tot vandaag. Het is voor het eerst dat Carey's lied op 1 staat, zo meldt onderzoeksbureau GfK.

Lees ook: De clichés van de Top 2000

De eerste plek in de GfK Single Top 100 betekent dat het nummer het meest gestreamde en gedownloade nummer in Nederland was de afgelopen week.

12 keer in de lijst

Na het uitbrengen van de single in 1994, 22 jaar geleden, kwam All I Want for Christmas is You direct op nummer 5 in de lijst binnen. In totaal heeft het kerstlied twaalf keer in de lijst gestaan. Na de beginjaren verdween het nummer uit de hitlijst, maar in 2006 maakte het nummer een comeback. Een jaar later, in 2007, behaalde Carey de tweede plek, zo schrijft Entertainment Business.

Dit jaar staat Carey dan eindelijk bovenaan de lijst. Dit heeft volgens GfK te maken met het feit dat kerstmis dit jaar heel gunstig viel. De lijst wordt namelijk iedere vrijdag samengesteld, waardoor deze keer alle kerstdagen in de meetperiode vielen.

Lees ook: Waarom we nog steeds van Mariah Carey houden

Andere kersthits in de lijst zijn Last Christmas van Wham! (op plek 4), It’s the Most Wonderful Time of the Year van Andy Williams (nummer 20) en Feliz Navidad van José Feliciano (34).

Het nummer kunnen we inmiddels dromen, maar om haar nummer 1-positie te vieren, nogmaals het nummer All I Want for Christmas is You van Mariah Carey.