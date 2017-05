Hoe staat het met de muur van Trump?

Het was de grote belofte van Donald Trump: een muur tussen de VS en Mexico. En Mexico zou die muur ook nog betalen volgens Trump.

Hoe gaat het met de bouw?

Op sommige plekken is die al begonnen. Maar het is nog maar de vraag of de gehele muur er echt komt. De kostenpost ‘Muur’ is namelijk niet opgenomen in de conceptbegroting van afgelopen weekend waarover de partijleiders uit het Amerikaanse Congres het eens zijn geworden.

Maar de Mexicanen zouden de muur toch betalen volgens Trump?

Klopt, maar in de praktijk blijkt dit nogal lastig. De bedoeling van Trump was dat de muur betaald zou worden via invoerbelasting op Mexicaanse goederen. Deze maatregel raakt echter ook de Amerikaanse consument. In Amerika zijn zo’n zes miljoen banen afhankelijk van handel met Mexico. Elke dag verhandelen Amerikanen en Mexicanen volgens schatting van de Amerikaanse Kamer van Koophandel zo’n 1,6 miljard dollar aan producten aan elkaar. Trump dacht er ook nog aan om het geld dat Mexicanen in de VS naar huis sturen te belasten. Maar dit ligt juridisch zeer moeilijk.

Hoeveel moet de muur eigenlijk kosten?

Om de muur te kunnen financieren had Trump 18 miljard aan bezuinigingen gevraagd aan het Congres. Een bedrag dat niet toereikend is, aangezien de schattingen over de bouwkosten uiteenlopen van 21,6 miljard (volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid) tot 31,2 miljard (het Massachusetts Institute of Technology) - en dat is nog zonder kosten voor onderhoud en bewaking. Daarnaast was het Congres het niet eens met een aantal voorgestelde bezuinigen. Sommige partijen, zoals de National Institutes of Health krijgen er 2 miljard dollar bij. Trump wilde juist dat deze instituten, die medisch onderzoek financieren, met 1,2 miljard gekort zouden worden.

Maar hoe komt het dat Trump zijn plannen niet door het Congres kan krijgen? De Republikeinen hebben toch een meerderheid in het parlement?

Inderdaad, maar de Democraten hebben nog steeds veel macht. Om een wet (zoals de begroting) goedgekeurd te krijgen, moeten 60 van de 100 senatoren zich daarachter scharen. Dit is om een eventuele filibuster - het blokkeren van een stemming - te kunnen breken. De Republikeinen bezetten in de Senaat 52 zetels en hebben dus de medewerking van minimaal 8 Democraten nodig.

Hoe frustrerend is dit voor Trump?

Erg frustrerend. Vorige week probeerde de president het Congres nog voor het blok te zetten door in een serie tweets duidelijk te maken dat de muur langs de zuidgrens hard nodig is om drugs en bendeleden buiten te houden. Hij dreigde zelfs de begrotingswet niet te ondertekenen als de muur er niet in zou worden opgenomen. Voor de partijleiders uit het Amerikaanse Congres was dit echter een ‘dealbreaker’. Nu er wel een overeenstemming is bereikt, blijft de overheid – die ‘dichtgaat’ als er geen overeenstemming is over de conceptbegroting – in elk geval tot 30 september open. De kans dat de overheid op slot zou gaan was kennelijk te riskant voor Trump, die zijn eis liet varen. Momenteel zijn er namelijk andere prioriteiten, zoals een nieuwe poging tot afschaffing van Obamacare. Maar Trump geeft nog niet op. Het gaat immers om een conceptbegroting. Komende september wordt de daadwerkelijke begroting over 2018 gemaakt en dan zal Trump wederom bekijken waarop hij kan bezuinigen om zijn muur er doorheen te krijgen.