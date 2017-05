Ambtenaar op Fiji: Bureaus staan hier gewoon buiten

De 54-jarige Lute Berends stond zes weken geleden plotseling in alle landelijke kranten. De loco-secretaris van de gemeente Heerhugowaard maakte toen bekend een opmerkelijke carrièreswitch te maken. Na een sollicitatie via Skype werd hij ‘directeur’ van Nasinu, een stad op eilandengroep Fiji. Samen met zijn vrouw Nicole (56), die projectleider duurzaamheid was bij de gemeente Alkmaar, stapte de Noord-Hollander op het vliegtuig voor het grote avontuur.

Altijd vrolijk

Nu, anderhalve maand verder, bellen wij met Berends op Fiji. „Het bevalt ons hier uitstekend”, zegt hij vanuit zijn huis in hoofdstad Suva. „Ik ben hier aangesteld als CEO, zeg maar de algemeen directeur van het gemeentehuis in de stad Nasinu. Dat is een vrij grote stad met zo’n 120.000 inwoners. Het is een jonge snelgroeiende stad die pas in 2000 is gesticht. Er is veel armoede, maar mensen zijn hier heel optimistisch. Ze lachen veel en zijn altijd vrolijk.”

Computers zijn nog niet echt doorgedrongen in het ambtelijke apparaat van Fiji. „Nee, qua werk gaat alles hier wat traditioneler. Een beetje zoals in de jaren 70/80 van de vorige eeuw bij ons”, legt Berends uit. „Er is op kantoor wel een computersysteempje, maar het meeste gaat nog op papier. Er wordt heel veel geschreven op kladblokken en van die gele post-it’s.”

Volgens Berends is er structureel te weinig geld op het gemeentehuis. „De planning is hier heel optimistisch, of er geld voor is zien ze dan later wel. Op dit moment probeer ik de boel op orde te brengen. Ik heb mijn eerste plan over hoe dingen anders en beter kunnen ingediend en dat is goed gevallen bij het ministerie.”

Kokospalmen

De eerste week woonde Berends met zijn vrouw in een hotel. „Het wonen hier bevalt ons erg goed. We hadden binnen anderhalve week een heel fijn appartement gevonden in een goed gedeelte van de hoofdstad Suva op de rand van Nasinu. We zijn momenteel ons ritme aan het zoeken. Nicole is de eerste weken vooral bezig geweest alles in orde te krijgen voor ons. Met het huis, bankrekeningen aanvragen, een belastingnummer regelen, dat soort dingen. Binnenkort gaat zij kijken of ze hier ook aan het werk kan.”

Na dertig jaar gewerkt te hebben als gemeenteambtenaar in Nederland, kijkt Berends nu tijdens zijn werk uit op kokospalmen en dat is wel wat anders dan de zompige weilanden die hij in de kop van Noord-Holland gewend was.

„Veel bureaus staan hier gewoon buiten, onder een afdakje, maar wel buiten. Het is hier altijd 30 tot 35 graden. De gebouwen zijn van hout en de deuren en ramen staan allemaal open. Je bent je dus continue bewust dat je op een tropisch eiland bent.”

Niet veel Nederlanders zijn op Fiji geweest, maar de meeste mensen hebben een beeld dat er alleen maar tropische stranden zijn. „Dat is niet zo. Er zijn absoluut delen met mooie stranden, maar wat vooral opvalt is hoe ongelooflijk groen het hier is. Het eiland is enorm vruchtbaar en het regent best veel.” Berends is nog niet vaak op de stranden geweest. „Vorig weekend zijn we naar een beach-hotel geweest en dat was heel fijn. Maar na het werk ga ik nooit naar het strand. Het is hier om zes uur al pikdonker.” Het contact met de lokale bevolking gaat prima. „Iedereen spreekt Engels dus dat is handig.”

Voor entertainment zijn Lute en Nicole aangewezen op twee bioscopen in Suva. „Een theater heb je hier niet, we zijn al een keer rond het hele eiland gereden en we maken wel eens tripjes. Via de satelliet zijn hier zo’n 25 tv-zenders te ontvangen. We kijken weleens Fiji 1 en Fiji 2, verder wordt er hier veel gesport. De meeste mensen spelen rugby, maar ook voetbal komt op. Misschien moeten we een interland Fiji-Nederland organiseren, dan kan Oranje misschien ook weer eens winnen.”